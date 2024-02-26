نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عائشة بن أحمد تروج لمسلسل "دون سابق إنذار" رمضان 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - روجت الفنانة عائشة بن أحمد لمسلسل “ دون سابق إنذار” من خلال حسابها الشخصي على موقع إنستجرام ".

وكتبت قائلة: “دون سابق إنذار حصريا على DMC”.

“دون سابق إنذار”

تخوض الفنانة عائشة بن أحمد موسم رمضان 2024، بمسلسل "دون سابق إنذار"، الذي تقدم خلاله البطولة النسائية أمام الفنان آسر ياسين، وهو عمل مكون من 15 حلقة للعرض الرمضاني، من إخراج هاني خليفة.

وتقدم عائشة خلال الأحداث دور "أمينة"، زوجة آسر ياسين، وهي سيدة تعمل في إحدى شركات العقارات، لتؤكد النجمة بدورها أن هذه الشخصية جديدة ومختلفة تمامًا عن الأدوار التي قدمتها من قبل.

وأضافت عائشة بن أحمد أن المسلسل يضم تيمات فنية مختلفة، فهو إنساني واجتماعي.

وكانت قد تألقت أيضًا في الموسم الرمضاني الماضي بشخصية "شيرين" في مسلسل "مذكرات زوج"، الذي دارت أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي حول المشكلات الزوجية والعائلية، من بطولة الفنان طارق لطفي، وخالد الصاوي، وإخراج تامر نادي.

كما يظهر آسر ياسين ضمن أحداث العمل بشخصية مهندس ابنه مصاب بالسرطان

يشارك آسر ياسين في فيلم "ولاد رزق 3 القاضية" بطولة نخبة من نجوم السينما المصرية وهم أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي،أحمد داود، كريم قاسم، سيد رجب، تأليف صلاح الجهيني، إخراج طارق العريان، ومن المقرر عرضه بحلول عام 2024

بدأت عائشة مشوارها من خلال انضماها إلى فرقة رقص تترأسها سهام بالخوجة، ثم حصلت بعدها على شهادة الباكالوريا في الفنون. والتحقت بمدرسة الفنون والديكور في تونس العاصمة، حيث حصلت هناك على دبلوم في الفنون والغرافيك والإعلان.