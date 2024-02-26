نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص| أشرف عبد الباقي عن حريق لوكيشن "المزاريطة": مفيش أي إصابات.. وهذه علاقتي بمكان الحريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان أشرف عبد الباقي تفاصيل الحريق الذي نشبّ في موقع تصوير مسلسل "الكبير أوي" بالمزاريطة، في منطقة المنصورية التابعة لمنشأة القناطر بالجيزة، بطولة الفنانة أحمد مكي، والذي من المقرر عرضه في شهر رمضان القادم عام 2024.

أشرف عبد الباقي: الحريق الذي أندلع كان في مزرعة شقيق زوجتي

وأكد أشرف عبد الباقي في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج الفني"، أن الحريق الذي اندلع في مزرعة شقيق زوجته، حيث يتم تصوير مسلسل "الكبير أوي"، ولم يسفر عن أي إصابات لأي شخص.

وأشار إلى أن الأضرار تقتصر على الديكور الخشبي والشجر فقط، مؤكدًا سلامة الجميع وعدم وقوع أي خسائر بالأرواح، وأضاف "وهي ليست فلا بل ديكور، والحمد لله كله تمام مافيش أي إصابات".

يذكر ان نشب حريق داخل مزرعة ولوكيشن تصوير مسلسل الكبير أوي بالمزاريطة، في منطقة المنصورية التابعة لمنشأة القناطر بالجيزة، حيث انتقلت قوات الحماية المدنية لمكان الحريق على الفور، وجار إخماده والسيطرة عليه.

ودفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء وتم فرض كردون أمني في موقع الحريق، لمنع امتداده للأماكن المجاورة وإحكام السيطرة عليه، تلقت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغا من المسؤول عن تصوير مسلسل الكبير أوى 8، يفيد باندلاع حريق فى موقع التصوير، وعلى الفور تم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء تحت إشراف اللواء سامح الحميلي، حكمدار أمن الحيزة، الذى انتقل إلى موقع الحريق، كما تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف تحسبا لوقوع إصابات بين العاملين فى الموقع، وجارى تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة للتحقيق.

تفاصيل مسلسل الكبير أوي

وسيطر على البرومو التشويقي لمسلسل "الكبير أوي 8"،المقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل 2024، أجواء الكوميديا بشكل كبير بين الثلاثة شخصيات وهم الكبير، وحزلقوم، وجوني، وظهر في البرومو الأبطال وهم يقلدون بعض الأعمال الأجنبية، منها: فيلم barbie، وفيلم the mask، ومسلسل la casa de papel، وذلك بشكل كوميدي، كما ظهرت شيماء سيف وصفاء الطوخي كضيوف شرف، وإخبار "دكتور ربيع" بيومي فؤاد "الكبير "أحمد مكي بحمل زوجته "مربوحة" رحمة أحمد

أبطال مسلسل الكبير أوي

يشارك الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي في موسم رمضان المقبل 2024، ويشارك في بطولة العمل عدد من الفنانين، أبرزهم الفنان أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، رحمة أحمد، حسين أبو حجاج، وآخرون، والعمل من إخراج أحمد الجندي، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول الكبير وعائلته، وحدوث العديد من المفارقات الكوميدية لهم طوال أحداث المسلسل.