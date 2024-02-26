استكمال تصوير "إثبات نسب" مع تأجيل موعد العرض فقط

القاهرة - محمد ابراهيم -

نفت النجمة درة ما تردد حول أسباب تأجيل عرض مسلسلها إثبات نسب والذي كان من المقرر طرحه رمضان المقبل.



وأوضحت أن المنتج تعرض لظروف شخصية مما أدى لتعطل التصوير لبعض الوقت وتم بعدها استئناف التصوير.



وجاري حاليا اتخاذ قرار من صناع العمل بعرضه اما في النصف الثاني من شهر رمضان أو بعد انتهاء الشهر الكريم.



والقرار سيكون مبني على مصلحة المسلسل نظرا لضيق الوقت كي نقدم عمل جيد متكامل يليق بجمهورنا.



مع العلم أن الكثير من الأعمال احيانا يتم تأجيلها لرمضان الذي يليه للحفاظ على جودتها وعدم التسرع في تقديمها مثلما حدث في بعض الأعمال خلال الأعوام الماضية، المهم أن يأخذ العمل وقته الذي يسمح بتقديمه على أفضل وجه.

وتظهر درة خلال أحداث المسلسل متزوجة من نبيل عيسى الذي يعمل رجل أعمال، ويشارك في بطولة العمل كل من محمود عبدالمغني، صدقي صخر، هند عبدالحليم، محسن محي الدين، إسلام جمال، ولاء الشريف، لبنى ونس.

ومن ناحية أخرى، تنتظر درة عرض مسلسل الذنب يدور في إطار اجتماعي نفسي تشويقي، مكون من 10 حلقات، ويقدم بطولته هاني سلامة، درة، ماجد المصري، محمد القس، وطارق النهري، والعمل قصة شاهيناز الفقي وسيناريو وحوار وإخراج رضا عبدالرازق، ويجسد هاني خلال الأحداث شخصية طبيب نفسي، تدور أحداث المسلسل في إطار درامي حول طبيب نفسي الذي يقوم بدوره الفنان "هاني سلامة"، ويعمل في إحدى المستشفيات التي يتولى إدارتها الفنان طارق النهري على مدار 10 حلقات