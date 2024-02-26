رمضان 2024.. داليا البحيري تكشف عن شخصيتها في "دون مقابل"

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة داليا البحيري عن أحدث أعمالها الجديدة، والتي تحمل اسم "دون مقابل"، والتي من المقرر أن يتم عرضه خلال الماراثون الرمضاني 2024.

حيث شاركت "البحيري" جمهورها بمجموعة من صور كواليس العمل من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وأرفقت بالصور تعليقا قالت فيه:"انتظروني في مسلسل دون مقابل في دور أشجان في رمضان مع صديقي وأخي هاني رمزي".

وأضافت:" المسلسل من إنتاج المنتج الفنان محمد فوزي، إخراج المخرج الكبير جمال عبد الحميد، مدير التصوير الشاطر دكتور يحيي فهمي مع مجموعة كبيرة من النجوم ان شاء الله نكون عند حسن ظنكم".

تعليقات الجمهور على منشور داليا البحيري

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات نجاح كبير ليكم ان شاء الله، منورة يا ديدا، بالتوفيق يا نجمة، الف مبروك، وغيرها من التعليقات.

أحداث مسلسل دون مقابل

مسلسل دون مقابل مكون من 30 حلقة، ومن المقرر بدء تصويره خلال أيام، ويتناول بطولات رجال الأمن في مكافحة الإرهاب، وذلك في إطار اجتماعي تراجيدي جديد على هاني رمزي.

أبطال مسلسل دون مقابل

ويشارك بجانب هاني رمزي في بطولة المسلسل داليا البحيري، وفاء عامر، وعمرو عبدالجليل، نسرين طافش، بسنت حاتم، والمسلسل من تأليف حسام موسى وإخراج جمال عبدالحميد، وإنتاج شركة أفلام محمد فوزي.

آخر أعمال داليا البحيري

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة داليا البحيري فيلم أولاد حريم كريم الجزء الثاني، والذي حاز على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.