"فوي فوي فوي" يفوز بجائزة أفضل فيلم مصري من جمعية نقاد السينما

القاهرة - محمد ابراهيم - فاز فيلم “ فوي فوي فوي ” بجائزة أفضل فيلم مصري في ٢٠٢٤ من جمعية نقاد السينما معلنا ذلك المخرج عمر هلال خلال حسابه الشخصي على موقع فيسبوك ".

وكتب عمر هلال:'في ليلة جميلة وحوار مفتوح وسلس مع رئيس جمعية النقاد الأستاذ أحمد شوقي، كان لي الشرف إني استلم جائزة أحسن فيلم عن الأفلام التي صدرت في 2023، بتصويت من أعضاء الجمعية، والتي شرفت بلقاء بعض من أعضائها اليوم.

وتابع:'فعلًا فخور بالجائزة دي.. جايزة مصرية استلمها قبلي وعلى نفس المسرح عمالقة زي الأساتذة خيري بشارة ومحمد خان ويوسف شاهين وعاطف الطيب وغيرهم من الفنانين المصريين العظام.

وكان الفيلم بمجرد طرحه في سبتمبر الماضي قد حقق أصداء نقدية إيجابية، وشعبية هائلة، وتم ترشيحه للمنافسة على الانضمام لقائمة الأفلام القصيرة المُنافسة على جائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي غير ناطق بالإنجليزية.

وبجانب الأصداء الإيجابية، احتل العمل صدارة شباك التذاكر في الأسابيع الأولى من طرحه في مصر، محققًا أكثر من 30 مليون جنيه، الأمر نفسه تكرر في السعودية وفقا لبيانات هيئة الإعلام المرئي والمسموع التي أعلنت حصوله حينها على 4 ملايين ريال بما يعادل (1.1 مليون دولار).

من بطولة محمد فراج، ونيللي كريم، وبيومي فؤاد، وطه دسوقي، ومحمد عبد العظيم، وحنان يوسف، وإنتاج محمد حفظي، وتأليف وإخراج عمر هلال في أول تجربة روائية طويلة بعد سنوات من العمل بمجال الإعلانات.