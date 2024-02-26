حورية فرغلي: أتمنى تقديم السيرة الذاتية للملكة حتشبسوت (خاص)

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أحمد جودة - القاهرة - افتتح مساء أول أمس المهرجان الكاثوليكي المصري للسينما الدولي برئاسة الأب بطرس دانيال وكُرم به عدد من الفنانين والفنانات وكان أبرز المكرمين الفنانة حورية فرغلي، فيما أجرى “دوت الخليج الفني” لقاءً معها تحدثت خللله عن كواليس التكريم وأعمالها القادمة.

حورية فرغلي

أعربت النجمة حورية فرغلي في تصريحات خاصة للفجر الفني عن سعادتها العارمة بتكريم مهرجان الكاثوليكي لها خاصةً أن هذا التكريم دون سبب أو عمل قدمته في الفترة الأخيرة مثل ما يحدث عادة.

وفي سياق آخر أكدت حورية أنها من المستحيل أن تذهب إلى الفنان رامز جلال في برامجه الخاصة بالمقالب قائلة “ إذا أعطيني أموال العالم بأكمله من الصعب أن أذهب وأقلل من نفسي”.

وتحدثت عن دعمها للفنانة والإعلامية ريهام سعيد بعد تشويه وجهها قائلة “ أنا أحب أن أدعم من يظلم أو يؤذي لأن عندما كنت في ذات الموقف لم أجد أحد يدافع عني أو يدعمني”.

وأوضحت أن الشائعات التي يتم تداولها عنها من حين إلى آخر لا تؤثر عليها بالسلب أو الإيجاب، وعن خطبتها من الإعلامي نزار الفارس، قالت إنه تقدم إليها على الهواء ولكن رفضت وبعد ذلك أعلن الخطبة، ثم عاد مرة أخرى ليعتذر لي وقُمت بمسامحته.

وأشارت على نحو آخر إلى أنها تريد أن تقدم سيرة ذاتية للملكة حتشبسوت.