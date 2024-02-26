نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شيرى عادل تنشر مقطعا تمازح خلاله فريق عمل "الوصفة السحرية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت الفنانة شيرى عادل مقطع فيديو وهي تمزح داخل اللوكيشن مع الفنان عمر الشناوي وكارولين عزمي أثناء إعادة المشاهد بسبب الضحك من خلال حسابها الشخصي على موقع إنستجرام ".

https://www.instagram.com/reel/C3ya39ho7Om/?igsh=ODhrOHFhM2JxNjl0

وعلقت شيرى قائلة:' لما تبقوا صحاب وتشتغلوا سوا".

أعلنت الفنانة شيرى عادل انفصالها عن طارق صبري من خلال حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام".

وكتبت شيرى عادل: "تم الانفصال الرسمي بيني وبين طارق مع وجود كل الاحترام بيننا ربنا يكتب الخير لكل واحد فينا في حياته".

تصدرت الفنانة شيري عادل، مؤشرات البحث بجوجل بعدما أكدت أنها تقبل دائمًا النقد البناء من جمهورها، إلا أنها لا تعتبر الانتقاد غير المقبول.



في تصريحات تلفزيونية، أشارت شيري عادل إلى عدم إزعاجها للتدخل في حياتها الشخصية، موضحة أنها تفهم دورها كفنانة في حياةالجمهور وتؤكد على حقهم في الاطمئنان عليها

فيلم "عادل مش عادل" يُعرض حاليًا في دور السينما، ويشارك في بطولته أحمد الفيشاوى وشيري عادل، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم. الفيلم، إنتاج عز غنيم وهيثم حسن، يعد تعاونًا أوليًا بين الشركتين، ويتناول قصة محام يواجه تحديات كثيرة في حياته، بأسلوب كوميدي، ويأتي بقصة وسيناريو وحوار من إبداع أدهم سعيد وحسام كمال، وإخراج أحمد يسري

شيري عادل اعتذرت لاحقًا عن مشاركتها في مسلسل "ألف ليلة وليلة" بسبب تعارض جداول التصوير مع مسلسل "الوصفة السحرية". تمتصوير أكثر من 50% من مشاهدها في العمل، مما استدعى اعتذارها عن المشاركة في "ألف ليلة وليلة".

مسلسل "ألف ليلة وليلة" من إنتاج شركتي ميديا هب "سعدى جوهر" وأروما استديوز، برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية. تأليف أنور عبدالمغيث وإخراج إسلام خيرى، يضم فريق العمل نجومًا مثل ياسمين رئيس، نور، وليد فواز، سامي مغاوري، وستتم الكشف أسماء فنانين آخرين خلال الأيام القادمة. يظهر ياسر جلال في الدور الرئيسي بشخصية شهريار.