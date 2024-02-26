نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد الإعلان عن فيلم "ري ستارت"..تامر حسني لـ هنا الزاهد: "أنتي مشروعي من وأنتي صغيرة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نجم الجيل تامر حسني عن بدء تحضيره فيلمه الجديد الذي يحمل اسم "ري ستارت" وذلك عبر صفحته الخاصة بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

ونشر صورة من التحضيرات تجمعه المؤلف أيمن بهجت قمر والمخرجة سارة وفيق وعلق عليها قائلًا: "توكلنا على الله.. بدأنا تحضير فيلمي القادم إن شاءالله بعنوان ري ستارت.. بطولة النجمة الجميلة هنا الزاهد ولسه مكملين ترشيحات، تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق".

منشور تامر حسني

هنا الزاهد تعبر عن سعادتها بالتعاون مجددًا مع تامر حسني

وقد علقت هنا الزاهد على منشور تامر حسني قائلة: "يا تامر أنا مبسوطة أوي أننا هنتقابل تاني في فيلم "ري ستارت" بعد فيلم بحبك اللي حقق أكبر نجاح في الوطن العربي لحد انهاردة ماشاء الله يارب ربنا يكرمنا في الفيلم ده ونعمل أحلي كمان تستاهل كل النجاح اللي أنت فيه بجد".

رد تامر حسني

ليرد عليها نجم الجيل تامر حسني وذلك عبر خاصية القصص بصفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" قائلًا: "أنا اللي مبسوط أكثر منك، أنتي مشروعي من وأنتي صغيرة لحد ما بقيتي نجمة النجوم إن شاء الله ربنا يكرمنا أجمل كرم خصوصًا إن إحنا دلوقتي بنعمل نوع تاني خالص غير اللي إحنا قدمناه قبل كدة، ربنا يوفقك يا هنا ويوفقني معاكي".

تعاون تامر حسني وهنا الزاهد

ويعد فيلم "ري ستارت"، هو ثالث تعاون يجمع بين الفنان تامر حسني والفنانة هنا الزاهد، حيث شاركته بطولة فيلم بحبك، الذي عُرض عام2022، وحقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، وأيضًا قدمها تامر حسني لأول مرة معه في مسلسل "فرق توقيت" الذي عرض عام 2014.

آخر أعمال تامر حسني

وفي سياق منفصل يذكر أنه قد طرح مؤخرًا نجم الجيل تامر حسني أغنية "30 حياة" بمناسبة عيد الحب عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وقدم من خلاله صوت غنائي جديد وهي "مها فتوني".

وأغنية "30 حياة" هي من كلمات تامر حسني،ومؤمن راجح، وألحان مودي منير، وتوزيع كريم أسامة، والڤيديو كليب من إخراج تامر حسني.

والجدير بالذكر أن كليب "30 حياة" قد لقي تفاعل كبير من الجمهور، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية طرحه حيث وصلت نسبة مشاهداته عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" نحو 5 مليون و900 ألف مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".