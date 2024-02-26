بعد التعاقد الرسمي على "ري ستارت".. تامر حسني لـ أيمن بهجت قمر: "أنت كبير المؤلفين"

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن الشاعر أيمن بهجت قمر عن تعاونه مع تامر حسني في فيلم "ري ستارت" المقرر عرضه في فصل الصيف والفيلم من بطولة هنا الزاهد وتامر حسني وإخراج سارة وفيق.

ونشر أيمن بهجت قمر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك قائلًا: "دعواتكم.. فيلم الصيف ان شاء الله: ري ستارت #Restart.. من تأليفي وإخراج المخرجه الجميلة: ساره وفيق، وبطولة النجم تامر حسني اللي مورطني عشان وهو مؤلف فيلمه بحبك جاب مليار جنيه ماشاء الله بس ان شاء الله تحدي جديد بعد فيلم البدلة وبإذن الله هنكسر الدنيا".

منشور أيمن بهجت قمر

رد تامر حسني على أيمن بهجت قمر

ليرد عليه نجم الجيل تامر حسني عبر خاصية القصص بصفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" قائلًا: "يا أستاذ أيمن أنت كبير المؤلفين وإن شاء الله ربنا يوفقنا والناس تحب الفيلم ويعبر عنهم بجد زي ما كلنا حاسين..ودي طبيعة كل أعمالك يا أستاذ يا كبير ربنا يكرمك يا أيمن ويكرمني معاك".

استوري تامر حسني

تعاون أيمن بهجت قمر وتامر حسني

والجدير بالذكر أن فيلم "ري ستارت" هو التعاون الثاني بين الشاعر أيمن بهجت قمر والفنان تامر حسني فقد حققا نجاحًا كبيرًا بفيلم "البدلة".

آخر أعمال تامر حسني

وفي سياق منفصل يذكر أنه قد طرح مؤخرًا نجم الجيل تامر حسني أغنية "30 حياة" بمناسبة عيد الحب عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وقدم من خلاله صوت غنائي جديد وهي "مها فتوني".

وأغنية "30 حياة" هي من كلمات تامر حسني،ومؤمن راجح، وألحان مودي منير، وتوزيع كريم أسامة، والڤيديو كليب من إخراج تامر حسني.

والجدير بالذكر أن كليب "30 حياة" قد لقي تفاعل كبير من الجمهور، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية طرحه حيث وصلت نسبة مشاهداته عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" نحو 5 مليون و900 ألف مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

آخر أعمال الشاعر أيمن بهجت قمر

وحقق أيمن بهجت قمر نجاحًا كبيرًا مؤخرًا، من خلال أغنية معرفش حد بالاسم ده، في ألبوم مكانك للهضبة عمرو دياب، الذي تم طرحهبالتزامن مع موسم رأس السنة.

وتعد أغنية معرفش حد بالاسم ده من كلمات أيمن بهجت قمر، ولحن وتوزيع أحمد إبراهيم، تسجيل صوت مهندس الصوت شيري شكري،تصوير فوتوغرافي كريم نور.