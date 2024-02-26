" خايف وأنا بمثل".. خالد سرحان يوجه رسالة لمتابعي "المداح4"

القاهرة - محمد ابراهيم - روج الفنان خالد سرحان لمسلسل “ المداح ٤” من خلال منشور عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك ".

وكتب معلقا:' كله يخلي باله من المداح السنادي فيه العجب أنا نفسي خايف وأنا بمثل".

المداح 4

روج الفنان خالد سرحان لمسلسل المداح الجزء الرابع والذي يتم تصويره حاليًا ليكون جاهز للعرض في رمضان القادم، ونشر سرحان صورة بصحبه كلا من حماده هلال وفتحي عبد الوهاب ومحمود عامر داخل صوان عزاء.

وكتب:" المداح الجزء الرابع كل سنه وأنتم طيبين رمضان 2024".

وفي سياق آخر بدأ الفنان حمادة هلال تصوير عدد من مشاهد مسلسل “ المداح ” الجزء الرابع في أكثر من مكان منهم الأردن والفيوم وسيوة، ومن المقرر عرض العمل في رمضان المقبل 2024 بعد نجاح الاجزاء الثلاثة.

يشارك في بطولة مسلسل المداح 4، حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، خالد سرحان، حنان سليمان، محمد عز، ومن المفترض أن يشهد الجزء الجديد من العمل مشاركة عدد كبير من ضيوف الشرف منهم دياب، رشدي الشامي، وآخرين.

ويرصد مسلسل المداح 4 قصة مهمة عن الجن والسحر وغيرها من هذه الأشياء التي يؤمن بها العديد من الأشخاص، وذلك من خلال حمادة هلال والذي يجسد دور الشيخ صابر الشهير بالمداح، حيث أنه لغة خاصة مع الجن ويعلاج السحر بالقرأن ويناقش العمل العديد من القضايا الهامة لذا يحظى بعدد من المشاهدات العريمة منذ بداية الموسم الأول ويحقق كل موسم نجاح أكبر من الموسم الاخر.