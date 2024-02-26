نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليلة.. أبطال مسلسل "بين السطور" ضيوف "صاحبة السعادة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستضيف الإعلامية والفنانة إسعاد ويونس أبطال مسلسل "بين السطور" في برنامجها “صاحبة السعادة”، الذي يتم عرضه عبر عبر شاشة تلفزيون قناة دي إم سي، وذلك الليلة الإثنين الموافق 26 فبراير في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

تدور أحداث مسلسل الفنانة صبا مبارك “بين السطور” في إطار تشويقي مليء بالغموض والإثارة، حيث تجسد صبا دور الإعلامية الشهيرة هند سالم، التي تتورط في مشاكل عديدة بسبب رغبتها في إنقاذ برنامجها، يتحول حياة زوجها حات الذي يقوم بتجسيده النجم أحمد فهمي، رأسا على عقب بعد أن يتحول من وكيل نيابة إلى محام،، وتتورط هند في قضية ما وتتهم في مقتل جيمي أندرسون، لاعب الرماية الذي يلقى حتفه في حادث سيارة، ولكن تثار الشكوك حول مقتله، مما يكشف الكثير من الأمور في حياتها وماضيها

يشارك في مسلسل بين السطور كل من أحمد فهمي، صبا مبارك، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، علي الطيب،دنيا المصرى وعدد آخر من الفنانين، ومأخوذ من فورمات كورى، معالجة درامية وإشراف على الكتابة نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سردوإخراج وائل فرج.