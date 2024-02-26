نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رمضان 2024.. حسن عيد يعلن عن موعد عرض مسلسل "محارب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف النجم حسن عيد عن أحدث أعماله الدرامية الجديدة، والتي تحمل اسم "محارب"، والتي من المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني 2024.

وحرص على مشاركة جمهوره بفيديو على طريقة المهرجانات أغنية محارب ولعها لحسن الرداد لمصالحة فريق العمل، وظهر بالفيديو جميع أبطاله.

العمل من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير" انستجرام"، وأرفق بالفيديو تعليقا قال فيه:"بسم الله توكلت على الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه رمضان كريم،رمضان ٢٠٢٤،مسلسل محارب.. راجح، على قنوات المتحدة".



وأضاف:"المسلسل من بطولة حسن الرداد، تأليف محمد سيد بشير، اخراج شيرين عادل، انتاج احمد السبكى".



تعليقات الجمهور على منشور حسن عيد

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجماهير، وكانت من بين أبرز التعليقات الف مليون مبروك، بالتوفيق والنجاح الدائم، الأغنية حلوة، وغيرها من التعليقات.



شبكة تليفزيون CBC تعلن عن عرضها لمسلسل "محارب"

وفي سياق منفصل، أعلنت شبكة تليفزيون CBC عن عرضها لمسلسل "محارب" للنجم حسن الرداد، المقرر طرحه في السباق الرمضاني المقبل، ونشرت الصفحة الرسمية للقناة صور لبوسترات المسلسل المنتظر، وكتبت "انتظروا النجم حسن الرداد مع أقوى النجوم في مسلسل محارب حصريًا على CBC في رمضان شهر الفرحة".



أبطال مسلسل "محارب"

ويشارك في بطولة مسلسل "محارب" عدد كبير من الفنانين إذ تضم قائمة الأبطال كلًا من: حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، حسن عيد، ناهد السباعى،نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء ابراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرو محمود ياسين،

مسلسل "محارب" تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى وتدور أحداثه في اطار اجتماعى تشويقى، حول الشاب عزيز الشاب القادم من الصعيد ويعيش مع أسرته في القاهرة، وتنغير حياته تمامًا بعد وفاة والده حيث يضطر للعمل لاعالة أسرته حتى يكتشف سرًا كبيرًا يغير مسار حياته.

مشاركة حسن عيد في مسلسل 100 راجل

وعلى صعيد آخر، يشارك حسن عيد من خلال مسلسل ١٠٠ راجل، والذي من المقرر أن يتم عرضه خلال الماراثون الرمضاني 2024،

ويضم المسلسل مجموعة من النجوم أبرزهم سمية الخشاب، ومحمود عبد المغني، وغيرهم من الفنانين وهو من إخراج إبرام نشأت، وتأليف محمود حمدان،انتاج ممدوح شاهين.

آخر أعمال حسن عيد



والجدير بالذكر اخر أعمال الفنان حسن عيد فيلم سنة أولى خطف، وحاز الفيلم على إعجاب الجمهور.