" مقتبس من إفيه بفيلم الكيف".. جنات تعلق على الهجوم الذي طال اسم أغنيتها

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أحمد جودة - القاهرة - تحدثت المطربة جنات عن الهجوم الذي حدث عقب طرح أغنيتها “الشمخ الجواني” بسبب الاسم مشيرة إلى أنه إفيه من فيلم “ الكيف”.

وقالت جنات في تصريحات تليفزيونية: “أغنية الشمخ الجواني، عاجبني الاسم لكنه ضايق ناس كتير والأغنية أثارت جدلا كبيرا من وقت نزول البوستر”.

تابعت: أنا من أول ما سمعتها من الشاعر فهمتها من الجملة نفسها، بعدين عرفت إنها إفيه قديم لفيلم الكيف، وناس كتير لقيتهم عارف الإفيه ده بتاع فيلم الكيف.

صدرت أحدث أغنيات النجمة المغربية جنات بعنوان "جنبك ومعاك" حصريًا على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب ومنصة ساوند كلاود العالمية.

باللهجة المصرية وبقالب غنائي رومنسي - كلاسيكي جاءت أغنية "جنبك ومعاك"، عمل غنائي عاطفي من حيث النص ومعانيه التي حملت تعابير الحب للشريك الذي يُقدم الأمان والحنان، وجاء اللحن رومانسيًا معبرًا عن الدفء والحب وشكل تكاملًا مع النص.

على صعيد الصورة، ترجم المخرج فادي حداد أغنية "جنبك ومعاك" إلى قصة واقعية عن علاقة الفتاة مع أبيها الذي يُعتبر مصدر الأمان لها والحب الأول في حياتها، مشددًا على أهمية الأب في حياة إبنته، ويُعتبر بمثابة تكريم لكل والد قدم نفسه في سبيل أبناءه في كل مراحل حياتهم.

ركز الكليب على قصة الحب بين الإبنة وأبيها حيث يعتبر الحب الأول في حياتها، وكم تتمنى الفتيات أن يقدمن حياتهن من أجل أبائهن.

وأعربت جنات عن سعادتها بطرح أغنية "جنبك معاك" بالتزامن مع عيد الحب معتبرةً اياها بمثابة هدية لجمهوره في عيد الحب.

أغنية "جنبك ومعاك" من كلمات خالد البشبيشي والحان احمد زعيم وتوزيع يوسف حسين.