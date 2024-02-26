نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رمضان 2024.. حجاج عبد العظيم يشوق جمهوره لـ "المعلم " في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فع النجم حجاج عبد العظيم مستوى الحماس لجمهوره من خلال مشاركته بالبوستر الرسمي لأحدث أعماله الدرامية الجديدة، والتي تحمل اسم "المعلم"، من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،

وأرفق بالبوستر تعليقًا قال فيه: "كل سنة وانتم طيبين رمضان كريم انتظروني في رمضان مسلسل المعلم بطولة مصطفي شعبان".

وأضاف:" المسلسل من إنتاج سينرجي والمتحدة جروب، إخراج الدكتور مرقس عادل، إدارة انتاج أشرف عبد المعبود".



أبطال مسلسل "المعلم"

ويضم المسلسل مجموعة من النجوم أبرزهم هاجر أحمد، سهر الصايغ، أحمد بدير، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، منذر رياحنة، أحمد عبدالله محمود، سارة نور، طارق النهري، علاء زينهم، إنتصار، ومن تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.

ويواصل أبطال العمل تصوير مشاهده لمدة أسبوع كامل في مدينة الإنتاج الإعلامي، حيث تم الانتهاء مؤخرًا من تصوير بعض أحداث المسلسل، داخل ديكور استديو الأهرام، وبعض المشاهد تم تصويرها على كوبري قصر النيل، وداخل حي الزمالك، وأحد الديكورات الرئيسية بمدينة الشيخ زايد.

تعليقات الجمهور على منشور حجاج عبد العظيم

وفورا من مشاركة المنشور حاز المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الف مبروك، ان شاء الله هتكون تريند الوطن العربي، ربنا يحفظك من كل شر يارب العالمين، وغيرها من التعليقات.

حجاج عبد العظيم يعيش انتعاشة فنية والسبب فراولة

وفي سياق منفصل، يعيش حجاج عبد العظيم حالة من الانتعاش الفني، حيث يشارك أيضا من خلال مسلسل "فراولة"، بطولة نيللي كريم، والتي من المقرر أن يتم عرضه خلال الماراثون الرمضاني 2024،

ويجسد حجاج والد نيللي داخل أحداث المسلسل،

أبطال مسلسل "فراولة"

مسلسل "فراولة" تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد على وإنتاج شركة "sky limit" للمنتج أحمد دسوقى وبطولة نيللى كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، حجاج عبد العظيم، دنيا سامى، تونى ماهر وعدد كبير من ضيوف الشرف.

آخر أعمال حجاج عبد العظيم

والجدير بالذكر آخر أعمال حجاج عبد العظيم فيلم فوي فوي فوي، والذي حقق إيرادات مرتفعة منذ عرضه، ونال على إعجاب الكثير من النقاد وجماهير الوطن العربي.

