رمضان 2024.. تعرف علي المسلسلات المعروضة حصريا على قناة CBC

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد الكثير من الجمهور لمشاهدة المسلسلات التي يتم عرضها في شهر الرمضاني المقبل 2024، حصريا عبر شاشة CBC، ومن بينها مسلسل "صيد العقارب" بطولة النجمة غادة عبد الرازق، مسلسل "مسار إجباري" بطولة أحمد داش وعصام عمر، و"مليحة" بطولة دياب.

كما تعرض قناة CBC كلا من: مسلسل سر إلهي بطولة روجينا، مسلسل محارب بطولة حسن الرداد، مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج.

مسلسل صدفة

تدور أحداث مسلسل " صدفة " في إطار اجتماعي كوميدي ملئ بالاثاره والتشويق حول الفتاة " صدفة " مدرسة التاريخ والتي تتعرض لصدفة ما تغير مجرى حياتها رأسا على عقب حيث تجد نفسها عن طريق الصدفة في حياة صاحب سلسلة صالونات شعر " فؤاد مهران " وتتوالى الأحداث الشيقة التي تتعرض لها.

يشارك في بطولة مسلسل " صدفة" خالد الصاوي وسلوي خطاب ورشدي الشامي وميار الغيطي ورباب ممتاز وفراس سعيد وعصام السقا ونور ايهاب وعدد من الوجوة الشابة الجديدة

مسلسل صيد العقارب

مكون من 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي حول امرأة تدخل في صراع مع الفنان رياض الخولي، ولديها أخ من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتتمرد على قيود المجتمع.

مسلسل صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، بطولة رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطي، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مي القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، ومن إخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا، منتج فني مصطفى الغزولي، برديوسر محمد سليمان

مسلسل مسار إجباري

ويجتمع النجمان الصاعدان أحمد داش وعصام عمر فى بطولة مسلسل "مسار إجبارى"، مكون من 15 حلقة للعرض فى شهر رمضان المقبل 2024، حيث تراهن المتحدة للخدمات الاعلامية على العمل خلال تصعيد نجمين شابين للبطولة مع سيناريو مميز ليكون من الأعمال المهمة هذا العام، إذ يتم تقديمه دراما اجتماعية شعبية عائلية فى نفس الوقت خلال حسن وحسين اللذان يكتشفان سرًا يغير حياتهما رأسًا على عقب.

مسلسل "مسار إجبارى" معالجة درامية باهر دويدار، سيناريو وحوار أمين جمال، ومحمد محرز، ومينا بباوي، وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، مى الغيطى، رشدى الشامى، محسن منصور، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى مشوق.

مسلسل مليحة

مسلسل "مليحة" يعتبر رحلة مليئة بالتحديات، حيث يروي قصة عائلة فلسطينية تُدعى "مليحة" تهرب من فلسطين بعد أحداث الانتفاضة الثانية، وتنتقل للعيش في ليبيا. وبعد أحداث ليبيا عام 2012، تسعى العائلة للعودة إلى قطاع غزة عبر الأراضي المصرية، ولكنها تواجه العديد من الصعوبات والتحديات

يشارك في بطولة المسلسل نخبة من ألمع نجوم الدراما العربية، منهم ميرفت أمين، دياب، سيرين خاس، أمير المصري، مروة أنور، حنان سليمان، وأشرف زكي ومن إخراج عمرو عرفة، وتأليف رشا الجزار.

مسلسل محارب

مسلسل محارب هو عمل (اجتماعى تشويقى) مكون من 30 حلقة، وتدور الأحداث في إطار شعبي ويظهر حسن الرداد كسائق ميكروباص ومن أصول صعيدية، ويهرب من الثأر، فيما يجسد أحمد زاهر شخصية محامٍ، أيضًا يقدم تامر عبدالمنعم شخصية محامٍ، ولكنه يتوفى في الحلقات الأولى من العمل.

والعمل من بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى،، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء ابراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد، وهو من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكي.