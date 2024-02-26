تعرف على المسلسلات المعروضة حصريًا علي قناة "الحياة".. رمضان 2024

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد الكثير من الجمهور لمشاهدة المسلسلات التي يتم عرضها في شهر الرمضاني المقبل 2024، حصريا عبر شاشة الحياة، ومن بينها مسلسل "مليحة بطولة دياب، مسلسل مسار إجباري بطولة أحمد داش وعصام عمر، مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج.

مسلسل مليحة

مسلسل "مليحة" يعتبر رحلة مليئة بالتحديات، حيث يروي قصة عائلة فلسطينية تُدعى "مليحة" تهرب من فلسطين بعد أحداث الانتفاضة الثانية، وتنتقل للعيش في ليبيا. وبعد أحداث ليبيا عام 2012، تسعى العائلة للعودة إلى قطاع غزة عبر الأراضي المصرية، ولكنها تواجه العديد من الصعوبات والتحديات

يشارك في بطولة المسلسل نخبة من ألمع نجوم الدراما العربية، منهم ميرفت أمين، دياب، سيرين خاس، أمير المصري، مروة أنور، حنان سليمان، وأشرف زكي ومن إخراج عمرو عرفة، وتأليف رشا الجزار.

مسلسل مسار إجباري

ويجتمع النجمان الصاعدان أحمد داش وعصام عمر فى بطولة مسلسل "مسار إجبارى"، مكون من 15 حلقة للعرض فى شهر رمضان المقبل 2024، حيث تراهن المتحدة للخدمات الاعلامية على العمل خلال تصعيد نجمين شابين للبطولة مع سيناريو مميز ليكون من الأعمال المهمة هذا العام، إذ يتم تقديمه دراما اجتماعية شعبية عائلية فى نفس الوقت خلال حسن وحسين اللذان يكتشفان سرًا يغير حياتهما رأسًا على عقب.

مسلسل "مسار إجبارى" معالجة درامية باهر دويدار، سيناريو وحوار أمين جمال، ومحمد محرز، ومينا بباوي، وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، مى الغيطى، رشدى الشامى، محسن منصور، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى مشوق.

مسلسل صدفة

تدور أحداث مسلسل "صدفة" في إطار اجتماعي كوميدي مليء بالإثارة والتشويق، حيث تتبع قصة الفتاة "صدفة"، مدرسة التاريخ، التي تتورط في سلسلة من الصدف التي تغير مجرى حياتها بالكامل عندما تجد نفسها متورطة في حياة صاحب سلسلة صالونات شعر تدعى "فؤاد مهران"، وتتوالى الأحداث المشوقة التي تعيشها.

يشارك في بطولة مسلسل " صدفة" خالد الصاوي وسلوي خطاب ورشدي الشامي وميار الغيطي ورباب ممتاز وفراس سعيد وعصام السقا ونور ايهاب وعدد من الوجوة الشابة الجديدة.

مسلسل المعلم

مسلسل "المعلم" يتكون من 30 حلقة، للنجم مصطفى شعبان تدور أحداثه في اطار شعبى إجتماعي، ويقدم مصطفى خلالها شخصية تاجر سمك، وتمر حياته بالعديد من الأزمات التي يحاول حلها، بينما تجسد الفنانة سهر الصايغ دور زوجته ومن المتوقع أن يحقق العمل نجاحات كبيرة في هذا الموسم الرمضاني.

مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان، ويضم نخبة من ألمع نجوم الفن أبرزهم هاجر أحمد، سهر الصايغ، أحمد بدير، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، منذر رياحنة، أحمد عبدالله محمود، سارة نور، طارق النهري، علاء زينهم، إنتصار، ومن تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.