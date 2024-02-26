نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رمضان 2024.. تفاصيل شخصية مي كساب في المسلسل الإذاعي "جريمة منتصف النيل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشارك الفنانة مي كساب في المسلسل الإذاعي جريمة منتصف النيل، بطولة الفنان أحمد العوضي، وإخراج علي مصيلحي.

ومن المقرر أن تجسد مي كساب دور شقيقة أحمد العوضي في المسلسل، وهي مخترعة، وتورط شقيقها فرج الكينج أحمد العوضي في مشاكل كثيرة،و تدور أحداث العمل في إطار 30 حلقة.

مي كساب تدخل في مواجهة والسبب العتاولة



على صعيد آخر، من المقرر أن تشارك مي كساب في موسم رمضان المقبل 2024، من خلال مسلسل آخر، وهو العتاولة.

أبطال مسلسل العتاولة

ويضم المسلسل مجموعة من النجوم أبرزهم الفنان طارق لطفي، زينة، وسامي مغاوري، ومي كساب، وغيرهم من الفنانين، والعمل من إخراج أحمد خالد موسى، ومن تأليف هشام هلال.



آخر أعمال مي كساب

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة مي كساب أغنية "بيقولوا قوية"، والتي حازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.

تفاصيل أغنية بيقولوا قوية

أغنية "بيقولوا قوية" كلمات طارق علي، ألحان وتزوزيع الموسيقي إسلام رفعت