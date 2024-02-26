”كامل العدد +1” يعرض على قناة ON رمضان 2024

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 26 فبراير 2024 08:25 صباحاً - كشفت شاشة ON عن عرض مسلسل “كامل العدد +1” بطولة النجمة دينا الشربيني وشريف سلامة، ومن المقرر عرضة في السباق الرمضاني المقبل 2024.

تفاصيل مسلسل كامل العدد

تدور أحداث مسلسل كامل العدد +1 من خلال تطورات جديدة يواجهها الزوجان ليلى صاحبة مشروع مستحضرات التجميل التي تجسدها دينا الشربيني، وأحمد طبيب التجميل الذي يجسده شريف سلامة، إذ تظهر بينهما مشاكل جديدة تتعلق بأبنائهما، بعد أن تخطيا سويًا العقبات التي واجهتهما في بداية العلاقة، وتتوالى الأحداث لتلمس قضايا الأسرة المصرية.

“كامل العدد +1” من بطولة النجمة دينا الشربيني، النجم شريف سلامة، والنجمة إسعاد يونس، جيهان الشماشرجي، ميمي جمال، آية سماحة، وأحمد كمال، أحمد جمال سعيد، وتأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر، وللخراج خالد الحلفاوي.