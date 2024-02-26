رمضان 2024..تعرف على تفاصيل شخصية أحمد العوضي في "جريمة منتصف الليل"

القاهرة - محمد ابراهيم - يشارك الفنان أحمد العوضي في السباق الرمضاني بجانب مسلسل "حق عرب" بالمسلسل الإذاعي "جريمة منتصف الليل"، الذي يقدمه مع النجمة مي كساب وهو تأليف محمود حمدان.



تفاصيل شخصية العوضي في جريمة منتصف الليل

وتدور أحداث المسلسل في إطار من الكوميديا، حول شخصية فرج الكينج، التي يجسدها النجم أحمد العوضي الذي يعمل مراكبي على كورنيش النيل، ويتورط في جريمة قتل، وقد انتهى من تسجيل 10 حلقات من العمل.

مشاركة العوضي في حق عرب

ويشارك الفنان أحمد العوضي في السباق الرمضاني بمسلسل "حق عرب" ويضم مجموعة من نجوم الفن أبرزهم أحمد العوضي، حلا شيحة، رياض الخولي، ميريهان حسين، وفاء عامر، وليد فواز والمسلسل من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.

مسلسل “حق عرب”



مسلسل "حق عرب" تدور أحداثه في إطار أكشن رومانسي شعبي، ويناقش من خلاله العديد من الصراعات، ومن المقرر أن يتم عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل 2024، ويجسد أحمد العوضي خلاله دور تاجر خشب، ويمر في حياته بالعديد من المواقف الصعبة وتتوالى الأحداث في إطار الاثارة والرعب، وتقوم حلا شيحة بالبطولة النسائية أمام العوضي.

آخر أعمال أحمد العوضي



والجدير بالذكر ان اخر اعمال احمد العوضي هو فيلم الإسكندراني، إخراج خالد يوسف، والذي يعود إلى السينما بعد غياب 5 سنوات، منذ أن عُرض له فيلم كارما في 2018، والعمل من تأليفه وإخراجه، وقدم بطولته عمرو سعد، زينة، غادة عبدالرازق، الراحلة دلال عبدالعزيز، وفاء عامر، خالد الصاوي، وماجد المصري، وايضا شارك في مسلسل ضرب نار الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري، وشاركه البطولة ياسمين عبدالعزيز، ماجد المصري، إيمان السيد، أحمد بدير، سهير المرشدي، انتصار، ضياء عبدالخالق، تيسير عبدالعزيز، تامر نبيل، تامر مجدي، أيسل رمزي