نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرجون رامبال يعلن اقتحام ابنته لمجال السينما في بوليوود قريبًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن النجم الهندي الكبير أرجون رامبال عن أن ابنته ماهيكا رامبال ستنطلق مسيرتها الفنية في بوليوود قريبًا بمشاركتها في أول عمل سينمائي لها.

ووفق إنديا توداي، أكد ارجون على أن ابنته تمتلك موهبة مميزة في مجال التمثيل، وأنه يتطلع لأن تظهر ذلك أمام الكاميرات.

ويستعد الممثل الشاب إبراهيم علي خان لبدء تصوير مشاهد أول تجربة سينمائية له في عالم بوليوود، وهو فيلم جديد يطرح بعنوان Sarzameen.

وبحسب موقع إنديا توداي، الممثل الشاب، هو نجل النجم الكبير سيف علي خان، وسيكون ثاني ابنائه الذين ينخرطون في مجال السينما بعد ابنته سارة علي خان.

تفاصيل عن العمل

وبحسب منشور للنجمة عاليا بهات التي تشارك في بطولة الفيلم، تقرر أن ينطلق تصوير مشاهد الفيلم الأول لإبراهيم علي خان بتاريخ 24 من فبراير خلال عام 2023 الماضي.

وكانت قد اثبتت الممثلة الشابة سارة علي خان موهبتها في مجال السينما في بوليوود، بمشاركتها في بطولة مجموعة مميزة من الأعمال السينمائية الناجحة مع أبرز الفنانين الكبار، منهم فارون دهوان.

جديد بوليوود

وكانت قد طرحت مجموعة إعلانات ترويجية جديدة لأعمال بوليوود لكبار النجوم، حيث طرح مؤخرا الإعلان الترويجي للفيلم الجديد لنجم بوليوود أكشاي كومار الذي يطرح بعنوان Selfiee، الذي يشارك في بطولته مجموعة مميزة من نجوم بوليوود الشباب.

والفيلم الجديد Selfiee، يشارك في بطولته مع النجم أكشاي كومار، كل من عمران هاشمي، ومرينال ثاكور، وديانا بينتي، ونشرات بهروشا، وتيسكا شوبرا، وآدا شارما.

وسيكون من إخراج راج ميهتا، وتقرر حسب الإعلان الترويجي فإن الفيلم تقرر طرحه في صالات العرض بالهند في يوم 24 فبراير الجاري.