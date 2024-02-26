وزيرة الثقافة استحداث وحدة حقوق الإنسان بالوزارة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 26 فبراير 2024 01:28 مساءً - أصدرت وزيرة الثقافة الدكتورة نيڤين الكيلاني قرارا باستحداث وحدة حقوق الإنسان التابعة للوزارة، وذلك عقب سلسلة الاجتماعات التي أجرتها لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان مع وزيرة الثقافة.

وقالت الكيلاني ، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط ، إن هذا القرار يأتي تماشياً مع محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي كأول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان في مصر وأيضاً قرار رئيس الوزراء بشأن إنشاء وحدات حقوق الإنسان في كل وزارة ومحافظة.

وأضافت وزيرة الثقافة : أن القرار صدر بناء علي المرتكز الدستوري الذي يتعلق بالمواد الدستورية المتعلقة بالحقوق الثقافية والالتزامات الدولية ويقصد به ما تم ويتم من اتفاقات ومواثيق دولية خاصة بحقوق الإنسان أو الحقوق الثقافية التي تشترك فيها مصر.