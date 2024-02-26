فن ومشاهير

رمضان 2024.. بسنت شوفي تشارك كضيفة شرف في مسلسل "بابا جه"

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القاهرة - محمد ابراهيم - يواصل فريق عمل مسلسل "بابا جه" تصوير مشاهدهم في المسلسل، استعدادًا لطرحه خلال شهر رمضان المبارك، ومن المقرر أن تظهر بسنت شوقي كضيفة شرف ضمن أحداث المسلسل.

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تفاصيل مسلسل بابا جه
 

مسلسل بابا جه مكون من 15 حلقة، وهو من بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمود البزاوى، محمد أوتاكا  والطفلة حور أحمد  ولافينيا نادر وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف والعمل من تأليف وائل حمدي وإخراج خالد مرعي وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

 

وتدور أحداث المسلسل حول هشام الذي يجسد دوره أكرم حسنى رجل أربعيني يعمل مدير فندق ومتزوج من نسرين أمين، ويتعرض للعديد من المشاكل بسبب أزمة كورونا وتداعيتها.

 

ويعد مسلسل بابا جه  عودة  للفنان أكرم حسني  بعد آخر أعماله الدرامية مسلسل "مكتوب عليا"، بطولة عمرو عبد الجليل، آيتن عامر، هنادي مهنا، حنان سليمان، إسماعيل فرغلي، عزة لبيب، محمد طعيمة، محمود السيسي، وهلا رشدي، هنا زهران، أحمد عثمان، حنان حسن، مصطفى عبد السلام، عزت زين،  والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي.

 

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آخر أعمال أكرم حسني
 

يذكر أن آخر أعمال أكرم حسني مشاركته في فيلم العميل صفر والذي عرض في دور العرض السينمائية ضمن أفلام موسم الصيف.


وحقق الفيلم نجاحًا لافتًا في دور العرض، ودارت قصة فيلم العميل صفر في إطار كوميدي، حيث يقوم الشاب صفر عبداللطيف شداد الهمم، بعدد من المغامرات الفاشلة التي تورطه في مواقف وأزمات كثيرة، حيث يعتبر جيمس بوند مثله الأعلى، ولكنه يسعى وراء حلمه، ويحاول باستمرار أن يكون ناجح في مجاله بشكل لافت ومميز.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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