رجال الشرطة المصرية في ضيافة عرض "عفركوش" بمسرح المركز الثقافي بطنطا

القاهرة - محمد ابراهيم - حضر عدد من رجال الشرطة المصرية كضيوف في ثقافة الغربية خلال عرض "عفركوش" على مسرح المركز الثقافي بطنطا.

أحداث مسرحية عفركوش

وتشتمل المسرحية على توليفة كوميدية استعراضية للأطفال والكبار، بأحداث دائرة حول طفل يتمنى زيارة أماكن مصرية عديدة، يحققها له المارد “عفركوش” ويصطحبه إلى رحلة سياحية داخل بلده، ليتعرف الطفل على الآثار ويشاهد الحضارة والعادات والتقاليد القديمة.

وتتناول المسرحية قضية التفكك الأسري، بشكل مبسط وكوميدي ليناسب الأطفال، من خلال فلكلور وثقافة كوميدية ومعلوماتية مبسطة، مع التعرض لأهمية الحفاظ على الأبناء ووحدة الأسرة وترابطها والحفاظ عليها من التفكك.

صناع عرض مسرحية عفركوش

ومسرحية عفركوش من إنتاج المسرح القومي للأطفال، ومن تأليف عيسى جمال وإخراج عادل الكومي وأشعار أيمن النمر وألحان إيهاب حمدي وديكور وعرايس مجدي ونس وملابس إيمان الشيخ واستعراضات أشرف فؤاد والمادة الفيلمية لمحمد الجباس.

وتأتي “عفركوش” من بطولة عادل الكومي، ومحمد خليل، وأيمن بشاي، وهناء سعيد، وسامر المنياوي، والطفل يوسف وليد، ومحمود الصغير، حمزة عبد الله، ومحمود فراج، وشمس أشرف، ونور رضا، ومحمد عبد الله، محمد هاني