نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضمن مبادرة "أنت الحياة".. لقاءات تثقيفية وشعر وغناء في قافلة قصور الثقافة بالفيوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت قرية منشأة الأمير بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، استمرار الفعاليات الثقافية والفنية للقافلة التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بمبادرة "أنت الحياة"، وذلك ضمن برامج وزارة الثقافة المقدمة بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة".

ورش فنية

وفي رابع أيام القافلة أمس استقبلت مدرسة الإصلاح الابتدائية المشتركة بالقرية عددا من الفعاليات المقدمة للأطفال منها ورش رسم بالألوان على الوجوه بجانب ورشة فنية لتعليم أساسيات الرسم والتلوين.

ورش حكي بالعرائس القفازية للأطفال

أعقب ذلك ورش حكي بالعرائس القفازية للأطفال بعنوان "أراجوز في المدرسة"، تأليف وأداء جيهان عبد الله مسئول ثقافة الطفل، بدأتها بحوار مع الأطفال حول إنجازات مبادرة "حياة كريمة"، والخدمات التي تقدمها بالقرية، تلاها ورش حكي متنوعة بالعرائس تضمنت عدة نصائح للأطفال حول الحفاظ على الممتلكات العامة وممتلكات الغير، وناقشت أيضا العلاقة بين الطالب والمعلم مؤكدة ضرورة أن تقوم على الود والاحترام، إلى جانب فقرات متنوعة لاكتشاف وعرض مواهب الأطفال في إلقاء الشعر، الغناء، والإنشاد، وسط تفاعل كبير.

فعاليات ثقافة الفيوم

تقام الفعاليات بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، بالتعاون مع إقليم القاهرة الكبرى برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل، استمرارًا لبرنامج القوافل الثقافية الذي تقدمه هيئة قصور الثقافة بالمحافظات المصرية، للقرى والمناطق الأكثر احتياجًا للخدمات الثقافية.