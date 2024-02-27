نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثقافة القليوبية تنظم لقاء تثقيفي عن أضرار المخدرات وأنشطة مكثفة للأطفال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، عددًا من الأنشطة الفنية والثقافية، لرواد مواقع فرع ثقافة القليوبية، ضمن برامج وزارة الثقافة.

المخدرات وأثرها في هدم الفرد والأسرة والمجتمع

وعقد بيت ثقافة طوخ محاضرة بعنوان "المخدرات وأثرها في هدم الفرد والأسرة والمجتمع" أوضح خلالها سليمان الزهيري، مدير البيت، خطورة المواد المخدرة وأثرها الهدام في ضرب ثوابت وقيم المجتمع.

أسباب انتشار ظاهرة المواد المخدرة

وعن الأسباب التي تؤدي إلى تفاقم ظاهرة انتشار المواد المخدرة أشار "الزهيري" أن منها المعلومات الخاطئة المصاحبة لتلك المواد وتفكك الأسرة وغياب مفهوم التربية السليمة، مطالبا بضرورة تكثيف برامج التوعية بخطورة المواد المخدرة، ودرأ الشائعات، والعمل على زيادة جرعات المقاومة النفسية للوقاية، كما نوه لأهمية تخصيص مساحة إعلامية للرد على المفاهيم المغلوطة وتصحيحها ودمج الشباب المتعافي في المجتمع من خلال برامج اقتصادية معدة.

ورشة فنية

من ناحية أخرى شهدت مواقع الفرع برئاسة ياسر فريد، مجموعة من الورش الفنية والفعاليات الموجهة للطفل، ضمن برنامج إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد برئاسة لاميس الشرنوبي، نظمت خلالها الإدارة العامة للمواهب، وبيت ثقافة سنديون، ورشة فنية "الفسيفساء" تدريب الفنانة جيهان مبروك، إضافة لمسابقة في المعلومات العامة للأطفال، كما أعد نادي العلوم بقصر ثقافة الطفل ببنها، محاضرة مبسطة حول الطبيعة الموجية للضوء، ألقتها هدى محمد، إضافة لورشة حكي لقصة "اللحية البيضاء" ضمن سلسلة المكتبة الخضراء تأليف يعقوب الشاروني.

الحساب الذهبي

ووسط إقبال كبير من رواد قصر ثقافة كفر شكر، تواصلت فعاليات الورشة المجانية "الحساب الذهني"، تدريب إيمان لطفي، وتساعد الورشة الأطفال على مهارات الرياضيات السريعة وزيادة التركيز وكذلك تطوير الذاكرة.

ورشة تعليم تفصيل الملابس

وفي سياق آخر، نظم نادي المرأة بقصر ثقافة بنها ورشة تعليم تفصيل الملابس تدريب منى محفوظ، كما أقيم بنادي المرأة بقصر ثقافة القناطر الخيرية ورشة تعليم تطريز تدريب أماني جمعة.