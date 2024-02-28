نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرزهم عادل امام.. اطلاق أسماء عدد من الشخصيات على معالم حضرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الجريدة الرسمية عن تخليد إرث الزعيم عادل إمام من خلال إطلاق اسمه على كوبري صلاح سالم وطريق السكة البيضاء في القاهرة.

يتضمن القرار أيضًا أسماء بارزة أخرى لقادة بارعين مثل العميد إبراهيم الرفاعي والفريق محمد سعيد الماحي، ممتدة على محاور حيوية في المدينة لتحمل رموز التاريخ والتميز.

إطلاق أسماء عباقرة مصر على تقاطعات رئيسية في القاهرة

أعلن محافظ القاهرة رسميًا إطلاق اسم الزعيم عادل إمام على كوبري صلاح سالم مع طريق السكة البيضاء، جنوب دار المركبات بحي الوايلي، بعدما نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع الرسمية" الخبر.

وضم القرار عدد كبير من الأسماء المعروفة منها: