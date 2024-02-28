نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى رحيل أحلام الجريتلي.. تعرف على أعمالها الفنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يصادف مثل هذا اليوم ذكرى وفاة الفنانة القديرة الراحلة أحلام الجريتلي، التي تعد من أبرز نجمات الفن في الدراما المصرية، تميزت واشتهرت بأدائها الفني المتميز، لترحل عن عالمنا وتترك لمحبيها أعمال فنية مميزة، لا يزال يتذكرها من خلالها.





ويبرز دوت الخليج الفني في هذا التقرير أعمال الفنانة الراحلة أحلام الجريتلي





وقدمت الفنانة أحلام الجريتلي، العديد من الأعمال الدرامية من بينها، «حكايات المدندش، من أطلق الرصاص على هند علام، لحظاتحرجة، السندريلا، راجل وست ستات، الأسطورة، يونس ولد فضة، اللعبة 2، مسلسل لؤلؤ، مسلسل الفتوة».

وكانت آخر أعمالها مسلسل «نسل الأغراب»، الذي عرض في رمضان 2021 بطولة النجمين أحمد السقا وأمير كرارة.



واشتهرت الفنانة أحلام الجريتلي بصوتها المميز في دبلجة الرسوم المتحركة، وشخصيات مهمة بعالم أفلام ديزنى، ومن أشهر أدوارها،شخصية أزمة في فيلم «حياة الإمبراطور الجديدة»، ومدام راقية في فيلم «قطط ذوات»، والملكة في فيلم «حياة حشرة»، وكوكو هانم فيفيلم «روبين هود»، بالإضافة إلى عدد من الأعمال الأخرى، وتمكنت بواسطة تلك الأدوار من رسم الابتسامة بصوتها على وجوه أجيال منمحبي تلك الأعمال حول العالم العربي.

حكاية حب أحلام الجريتلي

تحدثت الفنانة أحلام الجريتلي عن قصة الحب التي جمعتها بزوجها في لقاء سابق بأحد البرامج التلفزيونية قائلة: «كل ما كنا صحاب، كلما الخلافات بتختفي، ومش هتقدر الغيرة تهد حياتنا، وحتى لو في مشاحنات زي أي بيت، هناخدها من منظور مختلف وهنتفهم، لأنياخترته من وسط ملايين الرجال، وهو اختارني من وسط ملايين النساء، وده بسبب الكيمياء اللي بينا».

آخر أعمال الفنانة أحلام الجريتلي قبل رحيلها





والجدير بالذكر أن آخر الفنانة الراحلة أحلام الجريتلى، شاركت في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "البرنس" وهو من تأليفوإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون،ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجي.





وفاة أحلام الجريتلي

ورحلت عن عالمنا الفنانة أحلام الجريتلي، عن عمر ناهز الـ73 عامًا، عقب تعرضها لأزمة صحية مفاجئة، وكان رحيلها خبر صادم ومحزنلكل مُحبيها.

