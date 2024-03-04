روبن رايت تحتفل بالعرض الخاص لفيلمها الجديد Damsel

القاهرة - محمد ابراهيم - احتفلت النجمة روبن رايت العرض الخاص لفيلمها الدرامي الجديد عندك Damsel في المسرح البباريسي في مدينة نيويورك.

والفيلم يشهد عودة رايت بعد فترة غياب عن السينما، ونقلت ديلي ميل، لقطات من حفل العرض الخاص.

أيضًا كانت قد شهدت مدينة نيويورك احتفالًا مميزًا بالعرض الخاص للمسلسل الجديد The Regime، أحدث مشروع درامي للنجمة كيت ونسليت.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من حضور كيت للعرض الخاص للمسلسل الجديد، بحضور مشاركيها في بطولة المسلسل الجديد ومنهم إندريا ريسبروف.

وتحدثت النجمة كيت ونسليت عن تجربة العمل مع ابنتها في مشروع درامي ناجح طرح بعنوان I Am، والذي حصدت عنه جائزة بافتا من قبل.

ووفق ديلي ميل، حديث ونسليت جاء خلال حوار جديد لها أجرته مع واحدة من المجلات الشهيرة، وقد قالت أنها سعيدة بهذه التجربة التي عززت من تجربتها في التمثيل كفنانة وكأم.

تكريم BAFTA

وكانت قد شهدت العاصمة الإنجليزية لندن مساء أمس الأحد، فعاليات توزيع جوائز الأكاديمية البريطانية للأفلام Bafta المخصصة لصناع الدراما والتليفزيون في بريطانيا.

وكشف موقع "ديد لاين"، عن أبرز الاسماء التي كرمت من الفنانين البريطانيين، عن ادائهم المميز في عدد من أهم الأعمال التليفزيونية التي طرحت للعرض خلال العام.

أبرز المكرمين

وكان من أبرز المكرمين لجوائز بافتا للتليفزيون هذا العام، النجمة كيت ونسليت بحصدها لجائزة أفضل ممثلة في مسلسل درامي بدور رئيسي، ومعها "بن ويشو" الذي حصد جائزة أفضل ممثل عن الفئة نفسها.

وجائزة كيت ونسليت، حصدتها عن دورها في مسلسلها الناجح I Am Ruth، والمسلسل نفسه، حصد جائزة أفضل عمل درامي للعام من جوائز بافتا للتليفزيون.

ومن الأعمال الدرامية التي حصدت تكريمات هذا العام، مسلسل Three breakout Mood، الذي تنتجه شبكة bbc، وحصد جائزة أفضل مسلسل قصير.