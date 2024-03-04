نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد ماجد يتلون بـ 3 وجوه في دراما رمضان 2024.. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشارك الفنان أحمد ماجد في السباق الرمضاني المقبل ب3 شخصيات، الشخصية الأولى في مسلسل صيد العقارب مع غادة عبد الرازق، والثانية في عتبات البهجة مع النجم يحيى الفخرانى والثالثة في جودر - ألف ليلة وليلة مع ياسر جلال.



تفاصيل شخصية شخصية أحمد ماجد في عتبات البهجة؟

يجسد خلال العمل دور وكيل نيابة يحقق مع يحيى الفخراني في إحدى القضايا الهامة، والعمل بطولة يحيى الفخرانى، جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، هنادي مهنا، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، علاء زينهم، محسن منصور، وهو مأخوذ عن رواية عتبات البهجة للكاتب إبراهيم عبد المجيد، وسيناريو وحوار ومعالجة درامية للدكتور مدحت العدل، وإخراج مجدى أبو عميرة، وإنتاج العدل جروب.



شخصية أحمد ماجد في صيد العقارب



يقوم بدور شاب يفتعل العديد من المشاكل والعمل من بطولة غادة عبدالرازق رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر، مى القاضي، ميار الغيطى، مجدى بدر، سامية عاطف، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، ومن إخراج أحمد حسن.

شخصية أحمد ماجد في جودر

سيكون لأحمد ماجد ظهور خلال أحداث المسلسل، والعمل من بطولة ياسر جلال اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، وفاء عامر، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، أيتن عامر، وليد فواز، هنادي مهنا، جيهان الشماشرجي، محمود البزاوي، محمد التاجي، سامي مغاوري، عايدة رياض، أحمد فتحي، مجدي بدر، محمد علي رزق، أحمد كشك، أحمد ماجد، تاليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري

آخر أعمال أحمد ماجد

يذكر أن شارك الفنان أحمد ماجد، مؤخرًا في مسلسل صوت وصورة للفنانة النجمة حنان مطاوع وشارك في بطولته صدقي صخر، مراد مكرم، نجلاء بدر وغيرهم من النجوم.

أحداث مسلسل صوت وصورة



المسلسل تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي حول السوشيال ميديا ومخاطرها والذكاء الاصطناعي، حول رضوى التي تعمل ممرضةعند أحد أطباء التجميل المشهورين، ويحاول التحرش بها، لكنها تدافع عن نفسها، ولا يتمكن من مس أي شيء منها، وبعدها تتورط رضوى ـحنان مطاوع، في قضية قتله بسبب فيديو مفبرك من الذكاء الاصطناعي، ويتخلى زوجها عبد الغني عنها، ويقف بجانبها المحامي لطفيعبود ـ صدقي صخر، ليخرجها من السجن، ويحاول إثبات من هو القاتل الحقيقي لـ عصام الصياد، وتتطور الأحداث بعد ذلك.