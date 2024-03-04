نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأربعاء المقبل.. عزاء الفنان الراحل جميل برسوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستقبل أسرة الفنان الراحل جميل برسوم عزاؤه يوم الأربعاء المقبل في كنيسة العذراء بالقاهرة.

الصلاة على جثمان جميل برسوم



وكانت أسرة الفنان جميل برسوم، قد أعلنت الصلاة على جثمانه ظهر اليوم في مسقط رأسه بكنيسة مارجرجس في دمنهور.

دخول جميل برسوم الفن



الفنان جميل برسوم كان كشف تفاصيل دخوله مجال الفن من خلال برنامج صاحبة السعادة، المذاع على قناة دي إم سى حيث قال: "كنت أدرس في المعهد العالى الزراعى وظللت عامين فيه ثم انتقلت لمعهد الفنون المسرحية، وكان والدى يريد أن أعلم في مهنة أحصل فيها على مرتب ومعاش فقلت له سأحصل على مرتب ومعاش، وشاهدت الفنان محمود الحدينى وهو من جيلى وأحببت مجال الفن".



وتابع جميل برسوم: "تخرجت من معهد الفنون المسرحية وكانت دفعتى محمد كامل ومحمد العربى وسعاد نصر، وشاهدنى سمير العصفوري فجاء لى وطلب منى أن أحضر ورقى لمسرح الطليعة وعينت فيه ثم انتقلت للتمثيل في التليفزيون ".

آخر أعمال جميل برسوم



يذكر أن الفنان جميل برسوم شارك مؤخرًا في مسلسل "تحت الوصاية"، إذ جسد دور الجد، وهو من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وانتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة النجمة منى زكى، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، على الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسري، وعدد آخر من الفنانين.