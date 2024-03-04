" الدرافيل " على مسرح 23 يوليو بمدينة المحلة الكبرى

القاهرة - محمد ابراهيم - شهد مسرح 23 يوليو بمدينة المحلة الكبرى، مساء أمس الأحد، فعاليات اليوم الرابع من مهرجان نوادي المسرح بمحافظة الغربية، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

أحداث العرض المسرحي الدرافيل

بدأت فعاليات بالعرض المسرحي "الدرافيل " من تأليف خالد الصاوي، وديكور سارة علاء، وإضاءة إبراهيم الطنطاوي، وموسيقى طارق أحمد، ومن إخراج أحمد عبد السلام، وتدور أحداثه في إطار من الكوميديا الغنائية حول مجموعة من الشباب يسعون لتكوين إمبراطورية ليحكموا من خلالها العالم، لكن تواجههم العديد من العقبات الاجتماعية.

صناع العرض المسرحي الدرافيل

العرض المسرحى من بطولة مجموعة من مواهب مسرح 23 يوليو ومن بينهم: حبيبة أحمد، مها النحاس، أحمد عبدالله،هدير سامح، أشرف أيمن، لميس صالح، أحمد مجدي، نيرة الحلو، عبد الله حسام، أحمد نعمان،حنين القصبي، عمر شاهين، يوسف السعيد.

نوادي المسرح بالغربية

يذكر أن مهرجان نوادي المسرح بالغربية ينفذ تحت إشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، ومن إنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، وبحضور لجنة مشاهدة الأعمال، والتي تضم كلا من: المخرج محمد حجاج، ود. عبد الناصر جميل، ود. محمد عبد الوارث، وشيماء زايد.