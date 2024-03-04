تعرف على تفاصيل شخصية بيومي فؤاد في فيلم "المستريحة"

القاهرة - محمد ابراهيم - تواصل الفنانة ليلى علوي تصوير باقي مشاهد فيلمها الجديد "المستريحة" استعدادًا لطرحه بجميع دور العرض، ويشاركها في البطولة بيومي فؤاد

تفاصيل شخصية بيومي فؤاد في فيلم المستريحة



يظهر بيومي فؤاد ضمن أحداث المسلسل حيث يلعب دور شخصية " حاتم العصب" وهو رجل أعمال وتدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي.

أبطال فيلم المستريحة

فيلم «المستريحة» بطولة النجمة ليلي علوي وبيومي فؤاد وعمرو عبد الجليل ومحمد رضوان ومحمود الليثي وعمرو وهبه ومصطفي غريبونور قدري وعبد الرحمن ظاظا وتأليف محمد عبدالقوي وأحمد أنور أسامة حسام الدين وأحمد سعد والي ومنتج منفذ علوي أبوالعلا وانتاجطارق البدراوي وإخراج عمرو صلاح.





وكان قد بدأ المخرج عمرو صلاح خلال الأيام الماضية عقد جلسات مع مؤلفين الفيلم أحمد أنور ومحمد عبدالقوي وأسامة حسام الدين،وأحمد سعد والي لوضع اللمسات النهائية على السيناريو، بجانب بروفات الترابيزة مع أبطال الفيلم، حيث تواصل الشركة المنتجة التعاقداتمع باقى أبطال العمل.



أحدث أفلام بيومي فؤاد



يُعرض حاليا لـ بيومي فؤاد أيضًا فيلم التجربة المكسيكية حاليًا بالسينمات، ويشارك في بطولته مع عمرو عبدالجليل، وتدور أحداثه في إطار أكشن كوميدي، يضم أحمد فتحي، محمد ثروت، ندى موسي، محمود حافظ، وليلى عز العرب، والعمل من تأليف محمد محرز ومحمود حمدان وإخراج شادي علي، ايضا فيلم الإسكندراني من بطولة أحمد العوضي، ويقدم خلاله شخصية تاجر سمك كبير ووالد العوضي، والعمل يدور في إطار أكشن درامي تشويقي، من تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف.

أيضًا يظهر بيومي ضيف شرف ضمن أحداث فيلم الحريفة، من بطولة نور النبوي، ويجسد خلال الأحداث شخصية معلق رياضي، والعمل يدور في إطار اجتماعي كوميدي شبابي حول طلاب في المرحلة الثانوية يمارسون كرة القدم وينافسون على إحدى البطولات، وشارك في بطولة الفيلم أحمد حسام ميدو، أحمد غزي، خالد الذهبي، نور إيهاب، عبدالرحمن محمد، وكزبرة، ومن تأليف إياد صالح وإخراج رؤوف السيد.