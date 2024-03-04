فن ومشاهير

انطلاق حفل الفرقة القومية العربية للموسيقى على مسرح الجمهورية

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق حفل الفرقة القومية العربية للموسيقى على مسرح الجمهورية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظمت دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلًا بعنوان شعبيات الزمن الجميل أحيته الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو أحمد عامر مساء  أمس الأحد الموافق 3 مارس على مسرح الجمهورية.

أشهر الأعمال الغنائية الشعبية 

 

تضمن البرنامج مختارات من أشهر الأعمال الغنائية الشعبية التي شكلت جزء هام من تاريخ الفن المصري منها موسيقي الحنة، ساكن في حي السيدة، يا زايد في الحلاوة، لما راح الصبر منه، بتسأل ليه عليا، هوا يا هوا، الحلوة داير شباكها، رمش عينه، علي حسب وداد قلبي، يا حلو صبح، بهية، عنابي، لما رمتنا العين، من حبي فيك يا جاري، يا عزيز عيني، أداء كل من:  سامح منير، هند النحاس، يحيي عبد الحليم، أشرف وليد، ايناس عز الدين.

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نبذة عن الفرقة القومية العربية للموسيقى 

 

يذكر أن الفرقة القومية العربية للموسيقى تأسست عام 1989  بهدف جمع التراث الموسيقى والغنائي العربي وإعادة تقديمه بأسلوب أكاديمي وعلمي متطور لتتمكن الأجيال الجديدة من التعرف على التراث الموسيقى العربي حفاظا عليه من الاندثار.

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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