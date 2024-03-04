نتفليكس تكشف عن فيلمها الكويتي الجديد "شهر زيّ العسل" من بطولة النجمين نور الغندور ومحمود بوشهري

القاهرة - محمد ابراهيم - استعد للانطلاق في رحلة مبهجة من الحب والضحك مع الفيلم الرومانسي الكوميدي الكويتي "شهر زيّ العسل" من نتفليكس.

يستعرض هذا الفيلم سلسلة من المواقف الطريفة حيث ينطلق نور “نور الغندور” وحمد “محمود بوشهري” في شهر عسل مليء بالدوافع الخفية فنعيش معهما قصة حب مليئة بالتعقيدات والمطبات مما يؤدي في النهاية إلى سلسلة من النتائج غير المتوقعة.

تفاصيل “شهر زيّ العسل”



"شهر زيّ العسل"، يمثل أيضًا أول عمل سينمائي للمدونة الكويتية آسيا الفرج، حيث تؤدي دور أمل، الزوجة المخلصة لوائل (مهدي برويز)، وصديقة نور المقربة والتي تحاول إيجاد عريس لها.



في شهر عسل مليء بالمفاجآت، نجد أن حمد ونور أبعد ما يكون عن بعضهما البعض، فهل صحيح أن الأضداد تتجاذب؟



فيلم "شهر زيّ العسل" من إنتاج Eagle Films، من تأليف إياد صالح، وإخراج إيلي السمعان، وسيعرض حصريًا على نتفليكس.



نبذة عن نتفليكس



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