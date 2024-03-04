بهذه الكلمات.. منة فضالي تنعي الفنان الراحل جميل برسوم

القاهرة - محمد ابراهيم - نعت الفنانة منة فضالي، الفنان الراحل جميل برسوم، وذلك بكلمات مؤثرة من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



ونشرت منة صورت للفنان الراحل جميل برسوم، وعلقت عليها قائلة: "الفنان جميل برسوم في ذمه الله".

دخول جميل برسوم الفن



الفنان جميل برسوم كان كشف تفاصيل دخوله مجال الفن من خلال برنامج صاحبة السعادة، المذاع على قناة دي إم سى حيث قال: "كنت أدرس في المعهد العالى الزراعى وظللت عامين فيه ثم انتقلت لمعهد الفنون المسرحية، وكان والدى يريد أن أعلم في مهنة أحصل فيها على مرتب ومعاش فقلت له سأحصل على مرتب ومعاش، وشاهدت الفنان محمود الحدينى وهو من جيلى وأحببت مجال الفن".

آخر أعمال جميل برسوم



يذكر أن الفنان جميل برسوم شارك مؤخرًا في مسلسل "تحت الوصاية"، إذ جسد دور الجد، وهو من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وانتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة النجمة منى زكى، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، على الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسري، وعدد آخر من الفنانين.

قصة مسلسل "كوبرا"

وفي سياق متصل تشارك منة فضالي في مسلسل كوبرا للفنان محمد إمام في إطار الدراما الشعبية، حيث يؤدي دور صاحب ورشة ﻹصلاح السيارات، يواجه الكثير من العقبات في حياته، ويتعرض لمواقف غريبة، تضعه في صراع بين الخير والشر.

أبطال مسلسل "كوبرا"

مسلسل "كوبرا" يشارك في بطولته إلى جانب محمد إمام مجدى كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبد المغنى، محمود البزاوى، أحمد عبد الحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخى، دنيا ماهر، الحان المهدى، منة فضالى، معتز هشام، علاء مرسي، هشام إسماعيل، محسن منصور، وعدد من ضيوف الشرف، والمسلسل تأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج أحمد شفيق، وإنتاج شركة صدف SADAF.