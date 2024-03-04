سامح سند: استفدت من عملي كمخرج أخبار وسفاح الجيزة نصاب ومزور في الأصل

القاهرة - محمد ابراهيم - استضاف الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، في فقرة خاصة من برنامج “واحد من الناس”، أمس سامح سند والذي يعد حاليًا أشهر صانع محتوى رعب وحوادث عبر وسائل التواصل.

قصص وحكايات الرعب

وقال سامح سند: أنا مخرج واشتغلت في الميديا لفترة كبيرة تجاوزت ال ٢٥ عام واستفدت من تجارب كثيرة من خلال العمل مع عدد من الإعلاميين والمخرجين.

وفجر سند مفاجأة بأن عدد كبير من قصص الرعب مصادرها برنامج واحد من الناس والدكتور عمرو الليثي وبعض الفقرات الخاصة التي عرضت بالبرنامج، حيث أن البرنامج يتميز بعمل بعض التحقيقات عن بعض الجرائم، وأنا مخرج أخبار في الأصل واستطعت عمل معادلة وتوثيق لبعض القصص والحكايات المرعبة من خلال الأحداث، واستطعت أن أقوم بتحويلها من أخبار خاصة بالجرائم إلى شكل قصة تكون شبيه بالسيناريو، واندهشت من قبولها لدي المشاهد والمتابع للسوشيال ميديا.

قصة عن سفاح المشرحة

وأضاف خلال حلوله ضيفًا ببرنامج “واحد من الناس”: أنني قدمت قصة عن سفاح المشرحة وهو شخص سوداني أسمه محمد آدم وأحداث القصة باليمن، واستغل عمله كموظف بالمشرحة وارتكب جرائمه ويقتل ويقوم بوضع أجزاء من الجثث بالمشرحة لدرجة إنه اقيم معرض بصنعاء وكانت تعرض تلك الجثث ولم يكن أحد يعلم شيئا عن أن هذه الجثث أو المتبقي منها لأشخاص تم قتلهم ولقضايا وألغاز غامضة.

قضية سفاح الجيزة

وتابع: أنني وفريق العمل المعاون لي قدمنا قضية سفاح الجيزة " قذافي " قبل أن تعرض عبر الشاشة بعام كامل ولأنه كان مصاب ومزور في الأصل، وعندما قام ضحاياها بالمطالبة بحقوقهم قام بقتلهم ومن هنا توجه إلى شكل آخر من الجريمة وهو القتل واحب جرائم القتل واستمر بها.

