نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور.. حماقي يواصل تألقه ويشعل واشنطن ونيويورك بـ "أم الدنيا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حصد الميجا ستار محمد حماقي المزيد من النجاحات في جولته الغنائية بأمريكا الشمالية فعقب تألقه وسط حضور كامل العدد وغير مسبوق في حفلى تورينتو الكندية وفي لوس أنجلوس أكبر مدن ولاية كاليفورنيا الأمريكية أحيا حفليين متتالين أكثر إثارة وجماهيرية بولاية نيويورك الأكثر زحامًا فى الولايات المتحدة الأمريكية والعاصمة واشنطن.

حماقي يشعل حفلي نيويورك وواشنطن

و أشعل حماقي حفلي نيويورك وواشنطن بعدد كبير من أغانيه الشهيرة ذات الايقاعات والتوزيعات المميزة منها " زيها مين" و" لا ملامة" ،" م البداية"، "أحلى حاجة فيكي" و" "هوا دا حبيبي" و"جمالها استثنائي"، وغيرها ممن اشاعات البهجة، بالإضافة إلى "أدرنالين "، "قلبي حبك جدًا جدًا" بالإضافة إلى حدث أغنيتين له وهما "لمون نعنان" و"حبيت المقابلة"، وغيرها.

حماقي يرفع علم مصر بأمريكا

وكعادته حرص حماقي على تقديم أغنية "أم الدنيا" لجمهور حفلات جولته الغنائية فى أمريكا الشمالية وقام برفع العلم المصري فى حفله بالعاصمة الأمريكية اشنطن المدينة الأكثر تأثيرا في السياسة العالمية كونها تضم مقر البيت الأبيض ومقرات السلطات التشريعية والوزارات والبعثات الدبلوماسية، وهي المقر الرئيسي لكل من صندوق النقد والبنك الدوليين.

حماقي يختتم جولته الغنائية في كندا والولايات المتحدة الأمريكية

ومن المقرر أن يختتم حماقي جولته الغنائية في كندا والولايات المتحدة الأمريكية بحفل مدينة ديترويت التى تعد أكبر مدن ولاية ميتشجن الامريكية.

حفلات حماقي في موسم الرياض

وشهد موسم الرياض العديد من الأنشطة الغنائية لحماقي حيث أحيا مؤخرًا أضخم حفلات موسم الرياض على مسرح ابو بكر سالم بحضور تخطى الطاقة الاستيعابية للمكان وتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي.

نجاح حماقي في ختام الدورة ال 57 لمهرجان قرطاج الدولي بتونس



كما حقق نجاحًا كبيرًا خلال إحيائه لختام الدورة الدورة ال 57 لمهرجان قرطاج الدولى بتونس والذى وصفه الجمهور التونسى عبر مواقع التواصل الإجتماعي ب "حفلة الأحلام " توجه بعده حماقي لـ عمان لإحياء حفلًا غنائيًا ضخمًا للجمهور الأردني وسط المزيد من أجواء الإثارة.