نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "ألترامان.. النهوض" على نتفليكس 14 يونيو المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شبكة نتفليكس طرح فيلم "ألترامان: النهوض" حصريًا على منصتها الرقمية، يوم 14 يونيو المقبل.

أحداث فيلم ألترامان النهوض

تدور الأحداث عندما تتعرض طوكيو لتهديدات متزايدة من هجمات الوحوش، يعود نجم رياضي على مضض إلى منزله ليحمل عباءة ألترامان ومسؤولياته، غير أنه يكتشف أن التحدي الأكبر الذي يواجهه ليس في محاربة الوحوش العملاقة، بل هو في تربية وحش كايجو حديث الولادة.

أبطال الفيلم

الفيلم بطولة كريستفر شين، غيد واتانابي، تاملين توميتا، كيون يونغ، جوليا هاريمان، تأليف شانون تيندل، مارك هايمس، المخرج المساعد جون أوشيما، إخراج شانون تيندل.