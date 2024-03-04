وزيرة الثقافة تستقبل نظيرها المجري لبحث تعزيز التعاون وتبادل الخبرات

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 4 مارس 2024 04:32 مساءً - نيفين الكيلاني: نتطلع إلي المزيد من التعاون في مجالات الثقافة وحفظ وحماية التراث

استقبلت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، صباح اليوم، الدكتور يانوش تشاك، وزير الثقافة والابتكار المجري، لبحث سبل تعزيز التعاون الثقافي والفني بين البلدين، وتبادل الخبرات في مجالات التراث والابتكار، وإقامة فعاليات ثقافية وفنية مشتركة خلال الفترة المقبلة.

حيث رحبت وزيرة الثقافة، بنظيرها المجري، وثمنت حرصه على تعزيز أطر التعاون الثقافي وتبادل التجارب، خاصةً في مجال حماية وحفظ وتوثيق التراث، مؤكدةً على أهمية الوعي بقيمة التراث في صون هوية المجتمعات، معربةً عن تطلعاتها لتفعيل المزيد من برامج التعاون الثقافي المشترك خلال المرحلة المقبلة.

وقدمت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة شرحًا لآليات عمل الوزارة في تقديم الخدمة الثقافية لمختلف الشرائح المجتمعية في جميع أنحاء الجمهورية، خاصةً في المناطق النائية والحدودية، لتحقيق العدالة الثقافية.

من جانبه أعرب وزير الثقافة والابتكار المجري عن سعادته بزيارة مصر، مثمنًا حفاوة الاستقبال، وأوضح أهمية دعم التعاون الثقافي والفني مع مصر في مختلف المجالات الإبداعية والابتكارية، معربًا عن تطلعاته لخلق حالة من الحراك الثقافي بين البلدين، مستفيدًا من المخزون الثقافي الهائل والمتميز لمصر.

كما قدم وزير الثقافة المجري شرحًا لتجربة بلاده في تقديم الخدمة الثقافية في المناطق النائية والحدودية، مؤكدًا على اهتمام بلاده بهذا المجال.