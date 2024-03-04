الاوقاف: كتاب ”أركان الإيمان” باللغة الروسية أحدث إصدارات (رؤية) للنشء

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 4 مارس 2024 06:31 مساءً - صدر حديثًا بالتعاون بين الهيئة المصرية العامة للكتاب والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ضمن سلسلة (رؤية) للنشء كتاب: "أركان الإيمان" باللغة الروسية، والذي يعد أحدث إصدارات سلسلة (رؤية) للنشء، من إعداد الكاتب/ مصطفى غنايم ، والرسوم للفنانة/ رشا منير ، والتلوين للفنان/ تامر شاهين، وإخراج فني د/ مها إبراهيم، وقدم له معالي أ.د/ محمد مختار جمعة - وزير الأوقاف بمقدمة جاء فيها :

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى أله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين .

وبعد:

فعندما سأل سيدنا جبريل (عليه السلام) سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عن الإسلام أجابه (عليه الصلاة والسلام) بقوله : " الْإِسْلَامُ : أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله (صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنْ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا "، وعندما سأله عن الإيمان أجابه (عليه الصلاة والسلام) بقوله : "أَنْ تُؤْمِنَ بِالله، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ ".

وقد سبق للكاتب الكبير الأستاذ / مصطفى غنايم أن قدم لأبنائنا وبناتنا كتابه القيم "أركان الإسلام" ضمن هذه السلسة الرائعة المتميزة ، وفي هذا الإصدار يقدم سيادته أركان الإيمان مستمدًا أفكاره الأساسية من كتابنا "المختصر الشافي في الإيمان الكافي" في أسلوب قصصي شيق وممتع ، مما يجعل منه إضافة حقيقية إلى مكتبة الطفل بصفة عامة وسلسلة رؤية للنشء بصفة خاصة.