أبرزهم الحشاشين والكبير أوي 8.. مسلسلات 30 حلقة في رمضان 2024

القاهرة - محمد ابراهيم - يضم السباق الرمضاني المقبل العديد من المسلسلات الـ 30 حلقة بمشاركة عدد كبير من النجوم، ويظهر بعض النجوم في السباق الرمضاني لعام 2024 لاستكمال مسلسلاتهم والأحداث المشوقة للجمهور ( المداح 4، الكبير أوي 8).

ويشارك الفنان كريم عبد العزيز في بطولة مسلسل" الحشاشين"،وتدور أحداثه في إطار تاريخي في القرن الـ 11، حيث زعيم الحشاشين الحسن الصباح، وعن قيادته للفرقة التي اشتهرت بتنفيذ عمليات اغتيالات دموية لشخصيات مرموقة في تلك المرحلة، وتم تصويره ما بين مصر وعدد من الدول العربية.

أبطال مسلسل" الحشاشين "



مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبد العزيز، فتحي عبدالوهاب، أحمد عيد، أحمد عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، عمر الشناوي، سارة الشامي، تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.

وظهر برومو مسلسل "الحشاشين" معارك وحروب بين الأفراد، وظهر كريم عبدالعزيز في البرومو يجسد شخصية حسن الصباح وهو زعيم الحشاشين في القرن الحادي عشر.

وانهالت تعليقات الجمهور على البرومو الثاني وجاءت كالتالي: "إن شاء الله مسلسل يكتسح كل المسلسلات، منتظرينه بفارغ الصبر، بالتوفيق، منتظرين، شكله مسلسل جامد".

وينافس الفنان حماده هلال في السباق الرمضاني المقبل بـ مسلسل المداح 4 ( أسطورة العودة ).

أبطال مسلسل" المداح 4"

مسلسل المداح 4 من بطولة الفنان حمادة هلال، هبة مجدي، خالد سرحان، فتحي عبد الوهاب، سهر الصايغ، حنان سليمان، دنيا عبد العزيز، مي سليم، هلا السعيد وعفاف رشاد وخالد سرحان ومحمود عامر وبسمة ماهر وتامر شلتوت ومن تأليف أمين جلال، وإخراج أحمد سمير فرج.

أحداث مسلسل" المداح 4 "

وتدور أحداث العمل حول قصة صابر الطفل الذى تبناه ورباه إمام الجامع، ووقع فى حب فتاة ليسلك طريقًا آخر ويسّخر دعواته لغايات سيئة، واستخدام بعض أصحاب السلطة فى تجاراتهم غير المشروعة والعديد من الأمور الأخرى، ثم تراوده سلسلة من الأحلام الغريبة حيث يتبين له أن كل ما يراه في أحلامه يتحقق على أرض الواقع، الأمر الذي يجعل صابر يدخل معركة مع الجن.



يستكمل الفنان أحمد مكي مسلسله الكبير أوي 8 في الموسم الرمضاني لعام 2024، ويحرص أحمد مكي دائمًا علي تواجد ضيوف شرف في العمل.

مسلسل "الكبير أوى 8" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، بيومي فؤاد، أسماء ابراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، العمل من تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

أحداث مسلسل" الكبير أوي 8 "

أحداث مسلسل" الكبير أوي" 8 حول عمدة المزاريطة "الكبير أوي" الذي يتعرض إلى العديد من الضغوطات، ليجد نفسه مضطرًا للاهتمام بقضايا ومشاكل المحيطين به ثم يتعرض إلى العديد من المواقف الكوميدية.