نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى ميلاد جمال عبدالناصر.. شائعات تلاحقه في حياته فما القصة؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يصادف مثل هذا اليوم ذكرى ميلاد الفنان جمال عبدالناصر، الذي أثبت وجوده على الساحة الفنية، من خلال أدواره المميزة، الراسخة في وجدان محبيه.





ويبرز دوت الخليج الفني في هذا التقرير شائعات تلاحق الفنان جمال عبدالناصر في حياته





شائعات التي تلاحق الفنان جمال عبدالناصر في حياته





لاحقت الفنان جمال عبدالناصر شائعة إنه والد الفنانه ياسمين جمال، ولكنه نفى أن تكون الفنانة الشابة ياسمين جمال عبدالناصر ابنته،وقال فى تصريحات صحفية: «نفيت أكثر من مرة أن يكون لى بنات، فأنا لدى ولدان هما مازن ومهاب».





شائعة زواجه من الفنانة نادية الجندي





بسبب كثرة أفلامه التي عمل فيها مع الفنانة نادية الجندي، انتشرت شائعات عن زواجه منها سرا، إلا أنه نفى ذلك.





وكانت الفنانة نادية الجندي هي من قدمت له يد العون في إثبات موهبته في السينما، فمنحته عدد من الأدوار السينمائية في أفلامها لتكونبداية ذهبية للفنان جمال عبد الناصر في تاريخ الفن والسينما، وكانت أبرز أعمالها معها: " اﻹمبراطورة، امرأة فوق القمة، إمرأة هزتعرش مصر".





قصة حب الفنان جمال عبدالناصر





حظى الفنان جمال عبدالناصر بقصة حب مع زوجته الفنانة فاطمة الكاشف، والتي عمل معها من خلال العديد من المسلسلات والأفلامالسينمائية، وفي مقدمتها فيلم «فوزية البرجوازية»، وأثمر زواج الفنان جمال عبد الناصر بالفنانة فاطمة الكاشف عن إنجاب ولدين، همامازن ومهاب، وقررت الزوجة الابتعاد عن الوسط الفني لتضاعف اهتمامها بزوجها وولديها، الذي انضم أحدهما إلى الحقل الفني كمصور.

أبرز الأعمال الفنية لجمال عبدالناصر



شارك الفنان جمال عبد الناصر في العديد من الأعمال، خصوصا الدرامية، وفي مقدمتها مسلسلات: «إلا أنا، وعوالم خفية، وحكايتي،وكأنه امبارح، وقضاة عظماء، والمغني، وليالي الحلمية، والعقرب، وكيد النسا، ولحظات حرجة، وزهرة برية، بالأمر المباشر، وأمير الشرقعثمان دقنة، والهاربة، ونصر السماء، وأحلام لا تنام، وسوق الخضار، وأيامنا، ودوائر الشك، والمهنة طبيب، وعيب يا دكتور، ورحيق الفوارس،وتلال الغضب»، ومن أعماله الأخيرة مسلسل «وسط البلد».





آخر أعمال الفنان جمال عبدالناصر





ويعد مسلسل "ورق التوت" هو آخر أعمال الفنان جمال عبدالناصر، ويقع معظم أحداثه في الأكاديمية العليا للفنون المسرحية، ويستعرضدراما معقدة تمتد على مدى تسعة أشهر. يتعامل الأبطال مع مفاجآت غير متوقعة، وتُكشف الخلفيات الاجتماعية لكل منهم. شريف سلامةيلعب دور "مروان غالب"، الذي يعود إلى مصر بعد فترة من العيش في الخارج. يعارض مروان الأوضاع الغريبة والمختلفة في البلاد، لكنهيقرر تولي إدارة الأكاديمية ويصبح مخرجًا ورئيسًا لها.

أبطال مسلسل روق التوت

ضم العمل عدد الفنانين أبرزهم الفنان شريف سلامة، أسماء جلال، ثراء جبيل، سلوى عثمان، معتز هشام، طارق عبيد، خالد أنور، أيةسليم، وجمال عبدالناصر، مصطفى منصور، سماء إبراهيم، والعمل من تأليف محمد فوزي عبد الرحيم، وإخراج حسام علي.







