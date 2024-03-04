نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقابة المهن التمثيلية تنعى وفاة الفنان جميل برسوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعت نقابة المهن التمثيلية وفاة الفنان جميل برسوم الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم بشكل مفاجئ.

نعي نقابة المهن التمثيلية

تنعي نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسي؛ وفاة الفنان القدير جميل برسوم والذي توفي اليوم الإثنين.

وتتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي ومجلس الادارة بخالص التعازي لأسرة الراحل؛ داعين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته؛ وأن يلهم أهله الصبر والسلوان؛ وإنا لله وانا اليه راجعون.

وفاة جميل برسوم

أعلن الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي المصري للسينما عن وفاة الفنان جميل برسوم، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

حيث كتب: “الراحة الأبدية أعطة يارب بنورك الدائم فلتضى له وليستريح فى سلام أمين، نقدم تعازينا الفلبية فى رحيل الفنان الرائع والخلوق والمتواضع جميل برسوم الذى أمتعنا جميعا بأعماله الفنية الراقية طالبين له الرحمة والمغرفة من الله والعزاء لذويه ومحبيه”.

تكريم جميل برسوم في آخر أيامه

وكان الفنان الراحل جميل برسوم قد تم تكريمه منذ أيام قليل فى ختام مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما في دورته الـ72.

وقال جميل خلال تكريمه على خشبة المسرح أنه سعيد جدًا بهذا التكريم، مُعلقًا: كنت خايف أموت قبل ما أتكرم.





أبرز أعمال جميل برسوم

شارك الفنان جميل برسوم في عدة أعمال تلفزيونية منها: مسلسل "آوان الورد" عام 2000 وأعمال سينمائية أهمها "ولاد العم" في عام 2009، وفيلم “انا وابن خالتى”.