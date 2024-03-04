في ذكرى ميلاده.. فنانين اكتشفهم محمد الموجي

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل اليوم ذكرى ميلاد الموسيقار محمد الموجي، الذي له إسهامات فنية بارزة في تاريخ الأغنية، تميز بحرصه الدائم على التجديد في الموسيقى، مما جعل أغانيه تعيش حتى وقتنا الحاضر، يعد من أبرز الملحنين في مصر والوطن العربي.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية فنانين اكتشفهم محمد الموجي..

فنانين اكتشفهم محمد الموجي

ساهم الموجي في اكتشاف بعض الأصوات الغنائية، مثل هاني شاكر وأميرة سالم، وتعاون مع عدد من النجوم العرب من بينهم طلال مداح وصباح.

تعاون الموجي مع أم كلثوم

سلك محمد الموجي طريق التلحين لفوازير «ألف ليلة وليلة» مع الفنانة نيللي، وفوازير الفنانة ليلى علوي، وفوازير الفنانة شيريهان، ليترك بصمة مع كثيرين على مستوى الوطن العربي، ليرحل الموسيقار العالمي وتبقى ألحانه خالدة بعد أكثر من نصف قرن.

التعاون بين الموجي وعبد الحليم

التقى محمد الموجي بالمطرب عبد الحليم حافظ الذي كان يدرس أيضا بالمعهد عام 1953، وكذلك كمال الطويل حيث تكون الثالوث الفني، ومن هنا يعترف الموجي ويقول: أنا لم أصل إلى الجماهير إلا بصوت عبد الحليم حافظ، ومنذ أن قدمت ألحاني لعبد الحليم تخليت عن فكرة الغناء التي كانت تسيطر عليَّ، استمر التعاون بين الموجي وعبد الحليم منذ قدما معا أغنية صافينى مرة عام 1953، وبعدها بعام جاء اللقاء بأم كلثوم وقدم معها أنشودة الجلاء تأليف الشاعر أحمد رامي، وكان هذا اللقاء نقطة تحول فى مشواره الفني، حيث قدم لأم كلثوم بعد ذلك لحن “الرضا والنور، حانت الأقدار”، كما قدم بصوتها الأغاني الوطنية منها: محلاك يا مصري وانت ع الدفة، يا سلام على الأمة، صوت بلدنا، بالسلام احنا بنينا.. وكان لحن أغنية للصبر حدود أهم ما قدمه الموجي لأم كلثوم عام 1964، أما آخر ألحانه لها هي اغنية “اسأل روحك” عام 1970.

أول أعمال محمد الموجي

كان أول أعمال محمد الموجي أغنية «صافيني مرة» التي غناها عبدالحليم حافظ، وقدم مع العندليب 48 لحنا، وتعاون مع العديد من كبار ورموز الأغنية في مصر والوطن العربي، ليسجل في تاريخه أعمالا مع كوكب الشرق أم كلثوم، منها «اسأل روحك» و«للصبر حدود»، كما تعاون مع المطربة نجاة في أغاني مثل «عيون القلب».

ألقاب محمد الموجي

تمتع الموسيقار الراحل محمد الموجي، بعدة ألقاب من بينها «صاحب أنامل ذهبية»، حيث كان يقدر معنى الكملة ويضفي عليها جمالا بإحساسه وأذنه الموسيقية، خاصة أنه كان عازفا للعود في سن صغيرة، فنجح في أن يغير من شكل الموسيقى والألحان التي ساهمت في إثراء أغاني كبار النجوم من بينهم توأمه عبد الحليم حافظ، حتى لُقب بـ«توأم العندليب»، فضلا عن تلحينه أغاني لأم كلثوم وفايزة أحمد ووردة وشادية ونجاة الصغيرة وغيرهن.