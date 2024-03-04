تامر عاشور يحقق نجاحًا كبيرًا بليلتين متتاليتين بالكويت

القاهرة - محمد ابراهيم - أحيا المطرب تامر عاشور ليلتين متتاليتين ضمن "ليالي الكويت" المقامة على هامش الاحتفال بالأعياد الوطنية بساحة الشهيد والتي حرص على حضورها عدد كبير من النجوم.

حفلات تامر عاشور بالكويت



وجاء تنظيم حفلين متتاليين للنجم تامر عاشور بسبب الإقبال الجماهيري غير المسبوق على تذاكر الحفل الأول الذي أقيم 1 مارس وهو ما حدث أيضا في حفله الثاني الذي أقيم 2 مارس والحفلات من إنتاج A Music لأحمد الخالدي.

ونشر تامر عاشور عددا من الصور من حفلاته وعلق عليها "من الليلة التانية مع جمهور الكويت.. بشكر كل الناس اللي أسعدوني بحضورهم في الليلتين وأشوفكم على خير قريب"

وأصبح النجم تامر عاشور أول مطرب يقدم حفلين متتاليين في الكويت بين فئة المطربين العربمن الرجال.

وكان النجم تامر عاشور حقق نجاحا ساحقا بآخر أغنياته "هيجيلي موجود" التي تخطت حاجز الـ 250 مليونا على منصة تيك توك".

آخر أعمال تامر عاشور

يذكر أن آخر أعمال تامر عاشور هو طرحه أفنية "هيجيلي موجوع" واحتلت المركز التاسع عشر في المحتوى الرائج على اليوتيوب.

والأغنية من كلمات عليم، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع عمرو الخضري، ومكس وماستر صفر.

كلمات أغنية هيجيلي موجوع



ومن كلمات الأغنية: هيجيلي موجوع.. دموعه ف عينه تعبان

‎هدّيله أسبوع.. هيجي بعديها ندمان

‎هيجيلي ويشوف.. ساعتها انا ناوي على إيه

‎هيجيلي بالخوف.. باين ف كلامه وعينيه

‎هيشوف وش تاني منّي ياريت مايشوفوش

‎معقول لما يجي بعد أذاه ما اوجعوش

‎ده انا ناوي لو فاق.. ماسيبش كلام ماقولهوش

‎هيغيب يروح فين.. فيه مين ناس راحو وماجوش

‎مسكين وغلبان..

‎قالولي بعديك خلاص ضاع

‎اة ياعيني عشمان.. قولوله خلصانة

‎ب وداع

‎وهيجي ويروح.. لكن ع الفاضي

‎ومفيش

‎الصورة بوضوح.. بقت بيموت وانا بعيش