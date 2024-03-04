مي عمر بفستان مزين بالريش في عشاء خاص بالسعودية

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة مي عمر جمهورها بصور جديدة لها من حضورها حفل عشاء في المملكة العربية السعودية.

تفاصيل إطلالة مي عمر عشاء السعودية

أطلت مي عمر بفستان قصير بأكام طويلة مزين بريش في نهايته، الفستان من Bronx and Ban وسعره 25 ألف جنيه، وأجرت مي تعديلا على الفستان، فكانت فتحة الصدر على شكل V طويلة، وقامت بإغلاقها ليصبح أكثر احتشاما، ونسقت مع الفستان حقيبة سوداء صغيرة من Dior، وتركت شعرها ينسدل مموجا على كتفها.

أحدث أعمال مي عمر

ومن ناحية اخري، تشارك مي عمر في رمضان 2024 بمسلسل "نعمة الأوفكاتو" ومكون من 15 حلقة، وتقدم مى في المسلسل الجديد دراما اجتماعية تشويقة مثيرة، من خلال شخصية "نعمة" وهي محامية ذكية ولكنها تواجه العديد من التحديات والمواقف الصعبة فى حياتها سواء من جانب زوجها الذي يخونها ويسرقها أو من ناحية العمل حيث تركت مكتب المحاماه الذى تعمل به، ولكنها تستعيد قوتها وتقرر فتح مكتب محاماة خاص بها من داخل قهوة بلدي ومن هنا تبدأ رحلة "نعمة الأفوكاتو" والتى ستكشفها الأحداث.

ابطال مسلسل نعمة الأفوكاتو

مسلسل "نعمة الأفوكاتو" بطولة مي عمر، أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبو ريه، عماد زيادة، ياسر علي ماهر، ولاء الشريف، أحمد ماجد، محمد الدسوقي، طارق النهري، سامى مغاوري، لبنى ونس، غادة فلفل، سلوى عثمان، هدير عبد الناصر وتأليف محمد سامي ومهاب طارق وإخراج محمد سامي وإنتاج شركة Forever Drama - مها سليم.

آخر أعمال مي عمر

والجدير بالذكر أن آخر أعمال مي عمر هو مسلسل "علاقة مشروعة" المكون من 15 حلقة، بمشاركة ياسر جلال، داليا مصطفى، مراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، عمر رزيق، محمود فاروس، جودة مسعودي، كريم محجوب، نهال نور، وردشان مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى، وتدور قصة مسلسل علاقة مشروعة فى إطار تشويقي حول عدد من القضايا الاجتماعية، من خلال قصة عمرو الذى يقوم بدوره النجم ياسرجلال وهو رجل متزوج من عاليا (داليا مصطفى)، ولديه أبناء فى مرحلة المراهقة، ويناقش العمل شكل العلاقة التى تجمعه بزوجته وأبنائه،بالإضافة إلى قصة صديقه الذى يعانى من علاقة متوترة بزوجته وكيف يتورط عمرو في ذلك.



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