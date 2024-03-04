سميه الخشاب فى شكل جديد..مسلسلات رمضان 2024 Watch It.. قصة وأحداث وموعد العرض الرسمي..والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - قصة مسلسل بـ 100 راجل.. رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024، يشارك مسلسل بـ 100 راجل فى الماراثون الرمضانى 2024 حيث من المقرر عرضه عبر عدد من القنوات خلال الشهر الكريم، كما يشهد موسم مسلسلات رمضان 2024، تجسد سمية الخشاب خلال أحداث مسلسل "ب 100 راجل" شخصية غالية أبوالدهب، شخصية قوية، بنت بلد، بنت الحارة الشعبية حيث تدور الأحداث، تواجه العديد من الازمات في حياتها.

بـ 100 راجل

مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل ب 100 راجل موعد عرضه والقنوات الناقلة

تقدم بوابة دوت الخليج الإلكترونية كل ما تريد معرفته عن أحداث وقصة مسلسل ب 100 راجل وأبرز التفاصيل التي تتعلق به، وأبطال المسلسل، وذلك حرصا منا بالاهتمام بالدراما المصرية خاصة مسلسلات رمضان 2024 والقنوات الناقلة وموعد عرض المسلسلات خلال شهر رمضان الفضيل.

قصة مسلسل بـ 100 راجل.. مسلسلات رمضان 2024

وتدور أحداث مسلسل بـ 100 راجل، في إطار اجتماعي درامي، وتظهر من خلاله سمية الخشاب، بدور فتاة شعبية تدعى غالية، واضطرتها الظروف الصعبة، إلى العمل كسائقة ميكروباص، وتواجه خلال الأحداث الكثير من الأزمات.

بـ 100 راجل

أبطال بـ 100 راجل.. مسلسلات رمضان 2024

ويضم مسلسل بـ 100 راجل نخبة من أروع الفنانين، بجانب الفنانة سمية الخشاب، ومن ضمنهم: سما إبراهيم، صلاح عبد الله، نانسي صلاح، محمد رضوان، محمود عبد المغني، محمد عبد العظيم، والعمل من تأليف محمود حمدان، ومن إخراج إبرام نشأت، والعمل مكون من 15 حلقة، وينتمي إلى نوعية الدراما الشعبية، حول الحارة المصرية.

بـ 100 راجل

مسلسلات رمضان 2024..شخصية سمية الخشاب تثير الجدل مسلسل بـ 100 راجل

أثارت الفنانة سمية الخشاب الكثير من الجدل حول شخصيتها في المسلسل الرمضاني "بـ100 راجل" بعد ظهورها على بوستر العمل بصورة منقسمة إلى شخصيتين، ما دفع العديد من جمهورها للتساؤل عمّا إذا كانت ستظهر في المسلسل بشخصيتين أم أنها ستقدّم شخصية واحدة تعاني انفصامًا في الشخصية.

بـ 100 راجل

مسلسلات رمضان 2024.. البوستر الرسمي لمسلسل بـ100 راجل

كانت الشركة المنتجة لمسلسل "بـ100 راجل" الذي تعود به سمية الخشاب إلى سباق دراما رمضان بعد غياب ثلاث سنوات، قد طرحت البوستر الرسمي للعمل ونشرته الخشاب عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" مع التعليق: "استنّوا "غالية أبو الدهب" في رمضان في مسلسل "بـ 100 راجل" وادعولي بالتوفيق".