أحمد جودة - القاهرة - جدول عرض مسلسل الحشاشين في رمضان 2024.. بطولة كريم عبد العزيز وفتحي عبد الوهاب (شاهد الإعلان)

بدأت عمليات البحث تتزايد عن مواعيد عرض مسلسل الحشاشين في رمضان 2024، خاصة بعد أن تم عرض البرومو التشويقي للمسلسل على عدد من القنوات الفضائية، وقد يكون اسم المسلسل سبب في البحث عن أحداثه وتفاصيله وهذا ما سوف نتعرف عليه من خلال السطور التالية

ابطال مسلسل الحشاشين في رمضان 2024



وكانت قناة dmc أعلنت عن البرومو التشويقي لمسلسل الحشاشين المقرر عرضه في رمضان 2024، والذي يضم عدد من نجوم الفن والدراما المصرية ومنهم: الفنان كريم عبد العزيز وفتحي عبد الوهاب وميرنا نور الدين، وأحمد عيد وإسلام جمال، ونيقولا معوض، وسامي الشيخ، وعمر الشناوي، والفنان نور إيهاب وغيرهم من نجوم الدراما المصرية.

احداث مسلسل الحشاشين رمضان 2024



تدور أحداث مسلسل الحشاشين في القرن الـ 11 وحول قصة حسن الصباح مؤسس جماعة الحشاشين،والذي يجسد دوره الفنان كريم عبد العزيز،الذي يترأس جماعة الحشاشين وهي جماعة مشهورة بتنفيذ الكثير من عمليات اغتيال عدد كبير من الشخصيات المعروفة خلال هذه الفترة، وانضم لها “حسن الصباح” في القرن الحادي عشر وكان عمره حينها 17 عام.



مواعيد عرض مسلسل الحشاشين في رمضان 2024



وقد أعلنت شبكة قنوات dmc الفضائية عن عرض مسلسل الحشاشين على شاشتها الصغيرة في يوم الإثنين الموافق 11 مارس 2024، كما يمكنكم أيضًا متابعة أحداث المسلسل على منصة Watch it والتي أيضًا أعلنت عن بوستر جديد لمسلسل الحشاشين يظهر فيه الفنان كريم عبد العزيز والفنان فتحي عبد الوهاب ونجوم المسلسل، وحتى الآن لم تعلن القناة عن مواعيد عرض المسلسل، إلا أنه من المتوقع أن يتم عرضه بعد الإفطار مباشرة.

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