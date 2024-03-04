محمد حماقي يرفع علم فلسطين في نيويورك

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أحمد جودة - القاهرة - حرص المطرب محمد حماقى على دعم القضية الفلسطينية خلال إحيائه حفل بولاية نيويورك ضمن جولته الأوروبية هناك.

رفع علم فلسطين في حفل محمد حماقي

ورفع محمد حماقي علم فلسطين خلال إحيائه حفل بولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، ضمن جولته الغنائية هناك، وتفاعل الجمهور مع الأمر وظلوا يرددون شعارات داعمة لفلسطين.

حماقي يشعل حفلي نيويورك

وأشعل حماقي حفلي نيويورك وواشنطن بعدد كبير من أغانيه الشهيرة ذات الايقاعات والتوزيعات المميزة منها "زيها مين" و"لا ملامة"، "م البداية"، "أحلى حاجة فيكي" و"هوا دا حبيبي" و"جمالها استثنائي"، وغيرها ممن أشاعت البهجة، بالإضافة إلى "أدرنالين" و"قلبي حبك جدا جدا" بالإضافة إلى أحدث أغنيتين له وهما "لمون نعنان" و"حبيت المقابلة"، وغيرها

أحدث حفلات محمد حماقي

ومن ناحية أخرى، أحيا محمد حماقي مؤخرا حفل غنائي على مسرح بنش مارك في جدة، تحت رعاية المستشار تركي آل شيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، أحيا الحفل الختامي لمبارة نهائي كأس السوبر المصري بالإمارت، بين النادي الأهلي ونادي مودرن فيوتشر، والتي أقيمت يوم 28 ديسمبر الماضي، على ستاد محمد بن زايد بأبو ظبي.

آخر أعمال محمد حماقي

وكان آخر أعمال محمد حماقي أغنية «حبيت المقابلة» من ألحان عزيز الشافعي، وكلمات تامر حسين، وتوزيع توما، وجيتار مصطفى أصلان، وطبلة سعيد الأرتيست، ومدير التصوير محمد إبراهيم، وإخراج يوسف حماد، و«كريتيف» يوسف حماد ومحمد الصباغ ومحمد الشاعر، وإدارة أعمال المنتج حمدي بدر، وأغنية «دلعنا كتير»، لـ حماقي من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد حماقي وتوزيع تميم، وجاءت كلمات أغنية «دلعنا كتير» لـ حماقي على النحو: دلّعنا كتير نتدلّع بقى، دي فرصة عمر جديد اتلقى، وعملت حاجات! اعمللي حاجات، وزي أنا بقى ما اديتك هات، قوللي إن انت جيت في الدنيا دي علشاني، قوللي إنك لقيت اللي مش هييجي تاني، قوللي قد إيه.. بتحبني قد إيه، هننا كتير قدمنا العسل، واللي لا يمكن يحصل أهو حصل، وأنا برضه كمان محتاج روقان، حنية تكفي ميتين فدان.