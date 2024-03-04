الإمبراطورية وصلت.. نور النبوي يشارك البرومو الرسمي لـ“إمبراطورية ميم” رمضان 2024

القاهرة - محمد ابراهيم - شارك الفنان نور النبوي البرومو الرسمي لمسلسل “إمبراطورية ميم"، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





وعلق نور النبوي على البرومو الرسمي قائلًا: "الإمبراطورية وصلت والعركة قربت تبدأ”.





وكشف البرومو عن خالد النبوى وأولاده الـ6، حيث ظهرت أزمات ومشاكل بين الأب وبين أبنائه من خلال محاولة إدارتهم للمنزل من خلالبعض المطالب الذى دونها الأبناء في ورقة حتى يختاروا من يدير المنزل.

أحداث مسلسل "إمبراطورية ميم"

تدور أحداث مسلسل إمبراطورية ميم، حول أب يتمرد أولاده عليه، ويرغبون فى عمل انتخابات واختيار حاكم للأسرة، وتحت الضغط يوافقالأب ويفاجأ بأنهم اختاروه حاكمًا للبيت، كدليل على حبهم له.





أبطال مسلسل "إمبراطورية ميم"

بطولة خالد النبوي، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهامصفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان وغيرهم من الفنانين، سيناريووحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، إنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

تفاصيل شخصيات مسلسل "إمبراطورية ميم"

كشف فريق عمل مسلسل “إمبراطورية ميم” تفاصيل الشخصيات التي يؤدوها ضمن أحداث المسلسل الذي يحمل توقيع المخرج محمدسلامة، وهو مأخوذ عن قصة قصرة للكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، ومن المقرر عرضه في موسم الدراما الرمضانية 2024.





يقوم بدور الأب مختار أبو المجد الفنان خالد النبوي، والابنة الكبرى منى مختار أبو المجد تقوم بدورها هاجر السراج، أما الابن الأكبر مروانمختار أبو المجد يقوم بدوره نور النبوي، أما مايان السيد تقوم بدور مادي أبو المجد، وفي دور مايا مختار أبو المجد تم اختيار إلهام صفيالدين لتقوم بالدور.





تفاصيل رواية "إمبراطورية ميم" الأصلية لـ إحسان عبد القدوس

وحملت الرواية الأصلية اسم "إمبراطورية ميم" كان بطلها رجل، والراوية كانت فى 15 صفحة كتبها إحسان عبد القدوس عن أب يتمردأولاده عليه ويرغبون فى عمل انتخابات واختيار حاكم للأسرة، وتحت الضغط يوافق الأب ويفاجأ أنهم اختاروه حاكمًا للبيت، دليل على حبهمله، وتم تقديم فيلم يحمل نفس الاسم وقامت ببطولته النجمة فاتن حمامة عام 1972 مع تغيير طفيف لتكون البطلة هي الأم.